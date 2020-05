Tanzkurse in Corona-Zeiten: Auf Abstand im Bornaer Stadtkulturhaus

Borna

Es kann wieder losgehen. So wie jeden Dienstag im Bornaer Stadtkulturhaus. Der zweite Tag der Woche steht seit Jahren der Leipziger Tanzschule Jörgens zur Verfügung, die hier Tanzkurse für Schüler wie Erwachsene anbietet. Corona-bedingt war das allerdings seit mehr als zwei Monaten nicht mehr möglich.

Tanzkurse in Borna , Eula und Großstolpen

„Wir haben unsere Kurse mittlerweile Corona-fest gemacht“, sagt Thomas Meinel. Der Tanzlehrer ist einer der Inhaber des traditionsreichen Leipziger Tanzinstituts, das auch Lehrgänge im Vereinshaus Eula und im Kulturhaus Großstolpen anbietet. Corona-fest – das heißt Abstand und Absperrungen. Was beim Tanzen allerdings nicht ganz leicht ist. Schließlich handelt es sich um eine Kunst oder auch einen Sport, der paarweise betrieben wird. Die Kurse dürfen deshalb nicht übervoll sein. Und bei Schwungtänzen, etwa einem langsamen Walzer, darf dann eben nur die Hälfte der Eleven übers Parkett schweben, macht der Tanzlehrer klar.

Anfassen verboten

Nicht die einzige Beschränkung in den Tanzkursen. Es ist nicht unüblich, dass die Tanzpädagogen auch gemeinsam mit Assistentinnen unterrichtet, was die Demonstration neuer Tanzschritte erleichtert. Das ist unter den neuen Vorzeichen ebenso ausgeschlossen wie die Möglichkeit, dass sich der Tanzlehrer im Zweifel auch mal in die Partnerin eines Teilnehmers verwandelt, um ihm auf diese Weise die richtigen Schritte beizubringen, den Tänzer also anfasst und entsprechend führt.

Hygienekonzept der Bornaer Stadtverwaltung

Das alles muss jetzt anders gezeigt werden, immer unter Einhaltung der gültigen Hygieneregeln. Voraussetzung für die Jörgens-Tanzkurse aber ist das grüne Licht der Stadtverwaltung. Die hat nach Angaben von Julia Erhardt, Fachdienstleiterin Kultur in der Stadtverwaltung, ein Hygienekonzept fürs Stadtkulturhaus erarbeitet, dem das Gesundheitsamt im Landratsamt seinen Segen geben musste. Zwar sind die Mediothek am Martin-Luther-Platz sowie das Museum mittlerweile wieder für Besucher geöffnet, das Stadtkulturhaus aber ist eine andere Nummer. Was sich gewissermaßen wörtlich verstehen lässt. „Dort ist der Besucherverkehr viel größer“, sagt die Fachdienstleiterin. Klar sei bereits, dass das Stadtkulturhaus am Ende nur noch von einem Drittel der Besucher genutzt werden darf, die vor Corona hinein durften. Julia Erhardt: „Eher noch weniger.“

Von Nikos Natsidis