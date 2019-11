Pegau

Amtierende sächsische Meister, Vizemeister auf Landesebene – und künftiger Nachwuchs, der in die gleichen Fußstapfen treten will: Beim Pegauer Tanztag wurde am Sonnabend alles aufgeboten, was Rang und Namen hat beim Karnevalstanz. Der Pegauer Karneval-Klub ( PKK) konnte zur achten Auflage des Tanztags wieder...