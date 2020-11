Tarifabschluss kostet Landkreis Leipzig 2,4 Millionen Euro

Landkreis Leipzig

Der respektable Abschluss für die Beschäftigten des öffentliches Dienstes schlägt auch beim Landkreis Leipzig ins Kontor. Bei der Planung für den Doppelhaushalt 2021/2022 habe der Landkreis Leipzig die aktuellen Tarifverhandlungen allerdings im Blick gehabt und deshalb bereits moderate Steigerungsraten im Personalkostenbudget vorgesehen, erklärt Brigitte Laux, Sprecherin der Kreisbehörde. „Die zu Grunde gelegten Werte entsprechen in beiden Jahren im Wesentlichen der Größenordnung der Tarifabschlüsse.“ Für den Kreishaushalt bedeute dies eine Mehrbelastung im Jahr 2021 von rund einer Million Euro sowie im Jahr 2022 von weiteren 1,4 Millionen Euro.

Landkreis-Bedienstete beteiligten sich erstmals an Warnstreik

Auch Beschäftigte des Landratsamtes waren Anfang Oktober erstmals auf die Straße gegangen. Mit Rasseln und Trillerpfeifen hatten sie sich an einem Warnstreik der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi beteiligt. Insgesamt steigen ihre Löhne im April nächsten Jahres um 1,4 Prozent, mindestens aber um 50 Euro, und im April 2022 dann noch einmal um 1,8 Prozent. Auszubildende bekommen jeweils 25 Euro mehr. Auch ein einmaliger Corona-Bonus, auf den sich Gewerkschaften und Arbeitgeber geeinigt haben, wird an alle Beschäftigten des Landratsamtes ausgezahlt.

Voraussichtlich keine Einschnitte bei Investitionen

Die erzielte Tarifeinigung wertet das Landratsamt unter den Bedingungen der Pandemie als „tragbaren Kompromiss zwischen der finanziellen Leistungsfähigkeit der kommunalen Arbeitgeber und der hohen Einsatzbereitschaft der Mitarbeiter“, erklärt Laux. Obwohl die höheren Löhne und Gehälter eine finanzielle Belastung für den Kreisetat darstellen, werde es voraussichtlich keine Einschnitte bei Investitionsmaßnahmen oder anderem Posten geben müssen.

Mit Blick auf den Mangel an geeigneten Bewerbern begrüßt der Landkreis die Verbesserungen sogar in gewissem Maß. „Die Einigung“, so Laux, „hilft uns natürlich bei der Suche nach Fachkräften. Der öffentliche Dienst gewinnt in unsicheren Zeiten zudem an Attraktivität.“

