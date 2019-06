Borna/Markranstädt

Am bundesweiten Tauchertag des Verbandes Deutscher Sporttaucher beteiligte sich auch der Tauchclub Borna (TCB). Er hatte am Wochenende zu Mitmach-Aktionen an den Kulkwitzer See bei Markranstädt eingeladen. Eine ganze Reihe Interessenten ergriff die Chance, die Schwerelosigkeit beim Tauchen einmal selbst zu erleben sowie die heimische Unterwasser-Flora und -Fauna kennenzulernen.

VDST Tauchertag in Kulkwitz mit dem TC Borna. Bei Sonne, warmem Wasser und jeder Menge Fisch war es ein Leichtes, den Schnuppertauchern und Mitgliedern ein zufriedenes Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Gepostet von TC Borna e.V. am Montag, 24. Juni 2019

Schnorcheln und Schnuppertauchen mit dem TC Borna

„So viele verschiedene Fische gibt’s in dem See!“, begeisterte sich eine junge Schnorchlerin. Sie wagte mit Hilfe der Bornaer zum ersten Mal mit Maske, Schnorchel und Flossen einen Blick unter die Wasseroberfläche des Kulkwitzer Sees. Wie sie konnten Kinder und Jugendliche bei den geführten Schnorchelrunden teilweise erstmals die Fische im See erkennen und beobachten.

Vorführung der Technik am Kulkwitzer See

Für die Vorführung der Technik und die kurzen Erläuterungen zur Theorie interessierten sich nicht nur die Taucher und Schnorchler, sondern auch mitgereiste und zufällig vorbeischauende Nichttaucher. Der eine oder andere Schnuppertaucher zog nach Abschluss des Tauchgangs einen Lehrgang in Erwägung. Auch diverse Umweltschutzprojekte wurden vorgestellt und machten deutlich, weshalb der aktive Erhalt der Natur eine lange Tradition im Tauchsport hat.

Von LVZ