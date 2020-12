Taxis steuern fast nur noch Krankenhäuser an

Borna/Groitzsch

Privatfahrten werden so gut wie gar nicht mehr gebucht. Wer sein Geld als Taxifahrer verdient, ist unter Corona-Bedingungen noch mehr als sonst abhängig von Krankenfahrten. Von Touren, die die Krankenkassen bezahlen und bei denen in der Regel ein Krankenhaus angesteuert wird. „Es war schon mal besser“, sagt Frank Wilhelm, der für den Groitzscher Taxi-Betrieb Wilhelm unterwegs ist.

Weniger mit dem Großraumtaxi unterwegs

Mittlerweile spürt er, dass die Zahl der planbaren Operationen in den Kliniken geringer wird. Für ihn bedeutet das, dass er mit seinem Großraumtaxi weniger unterwegs ist. Bereits während des ersten Lockdowns im Frühjahr musste er den Betrieb zurückfahren. Schon damals kamen nicht mehr alle der insgesamt sechs Fahrzeuge zum Einsatz.

Große Feiern fallen weg

Im Taxibetrieb Eisner in Zedtlitz läuft es trotz Corona noch einigermaßen. „Es ist relativ gleichbleibend“, sagt Tino Eißner. Nach den Beschränkungen in der ersten Jahreshälfte habe sich die Lage durchaus wieder verbessert. Allerdings bleibt der 42-Jährige von den aktuellen Einschränkungen keineswegs unberührt. Die vielen großen Feiern, die normalerweise in den Wochen vor dem Jahreswechsel anstehen, fallen alle weg.

Leben von Krankenhausfahrten

Das gilt auch für Touren zum Flughafen nach Schkeuditz. „Wir leben zu 99 Prozent von Fahrten zum Krankenhaus“, so der Taxifahrer. Weniger in die Sana-Klinik in Borna, aber nach Leipzig und Altenburg. Unterm Strich will sich Tino Eißner aber nicht beklagen.

Nebenjob Taxifahrer

Das will auch Frank Wilhelm nicht. Dabei ist er nur im Nebenjob Taxifahrer. In Groitzsch ist er vor allem als Betreiber des „Weißen Rosses“ bekannt. Dort ruht der See seit Pandemiebeginn total. „Daran hängen zehn Mitarbeiter.“ Und Miete, Strom und Versicherungen müssen weiter bezahlt werden. Dass das Gasthaus Speisen zum Abholen anbietet, ist da nur ein Tropfen auf den heißen Stein. „Das sind an einem Wochenende vielleicht 30 Portionen.“ Üblicherweise gehen in dieser Zeit 300 über den Tresen.

Von Nikos Natsidis