Technik beauftragt: Fahrstuhl für Oberschule Groitzsch kann gebaut werden

Groitzsch

Für gehandicapte Lehrer und Schüler der Groitzscher Oberschule wird der Alltag künftig etwas leichter. Denn die Bildungseinrichtung, deren Hauptgebäude mehr als 100 Jahre alt ist, bekommt in absehbarer Zeit einen Aufzug. Zumindest hat der Stadtrat in seiner Sitzung am Donnerstagabend einen weiteren Auftrag für das Projekt vergeben.

Mitte Juni war bereits die Firma für die bauliche Vorbereitung, also den Fahrstuhlschacht ausgewählt worden. Nun ging es um die Lifttechnik, die Seilaufzugsanlage.

Alle Flure mit Unterrichtsräumen zu erreichen

Laut Bürgermeister Maik Kunze (CDU) soll der Aufzug auf der westlichen Gebäudeseite – also am Schulhof – an die Außenwand angebaut werden. Vier Haltestellen zu den entsprechenden Fluren im Gebäude gebe es künftig, außerdem einen Haltepunkt als Zustieg von außen.

„Damit können alle Geschosse, in denen Unterrichtsräume untergebracht sind, barrierefrei erreicht werden“, heißt es in der Beschlussvorlage für den Stadtrat. Genutzt werden solle der Fahrstuhl allerdings ausschließlich von Schülern und Lehrern mit Beeinträchtigungen.

Projekt wird vom Freistaat gefördert

Drei Unternehmen hatten auf die Ausschreibung der Stadt geantwortet und ein Angebot abgegeben. Die Kosten variierten zwischen 140 000 und rund 234 000 Euro. Den Zuschlag für den „kleinen“ Preis erhielt ein Firma aus Neuhausen in Baden-Württemberg.

Laut Vergabe vom Juni schlagen die Baumeisterarbeiten mit gut 60 600 Euro zu Buche. Für das Projekt insgesamt hat Groitzsch circa eine viertel Million Euro in den Haushalt eingestellt. Allerdings muss die Kommune die Kosten nicht gänzlich allein tragen. Vielmehr wird das Vorhaben über das Förderprogramm „Invest Schule“ gefördert. Mit anderen Worten: 75 Prozent der Ausgaben übernimmt der Freistaat.

Lesen Sie auch

Von Julia Tonne