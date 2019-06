Borna

Die Ortsgruppe Borna des Technischen Hilfswerks ( THW) rüstet weiter auf. Seit wenigen Tagen gehört ein Kipper zum schon jetzt umfangreichen Fuhrpark der Kameraden – ein MAN TGS 18.420, so die Typbezeichnung. Knapp eine Tonne schwer und 420 PS stark. Und kaum stand der Lastwagen auf dem Gelände, musste er auch schon das erste Mal ausrücken.

Aus Oelzschau wurde die Ortsgruppe mitsamt des Kippers und auch des Baggers angefordert. Dort war Anfang der Woche nach Schweißarbeiten der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Brand geraten. Da aber das THW Borna noch keinen Tieflader hat, war der Einsatz schon wegen der Organisation der Fahrt eine Herausforderung. „Wir haben einen Tieflader vom THW aus Leipzig angefordert, den mit unserem neuen Kipper abgeholt und dann den Bagger verladen“, sagt Lisa Bachmann, Sprecherin des Ortsverbands.

Drei-Seiten-Kipper ist das zweite Fahrzeug in Borna

Der neue Drei-Seiten-Kipper ist das zweite Fahrzeug, das für die neue Fachgruppe „Räumen A“ gedacht ist. Die gibt es auch erst seit wenigen Monaten, erforderte aber eben die Anschaffung bestimmter Technik. Die Fachgruppe räumt unter anderem Schadensstellen, legt Zu- und Abfahrtswege an, hebt Gräben und Abflüsse aus und zerkleinert Hindernisse und Trümmer.

Erst vor zwei Monaten kam mit dem Bagger das erste für diese Zwecke benötige Fahrzeug in Borna an. Und auch das durfte nur wenige Tage später gleich zum ersten Einsatz ausrücken – zu einer Explosion einer Autowerkstatt in Krensitz. Ob das beim dritten Fahrzeug auch passiert, bleibt abzuwarten. Fest steht jedenfalls, dass die Ortsgruppe im nächsten Jahr wohl noch einen eigenen Tieflader bekommt, mit dem der Bagger dann zu den Einsatzorten gefahren werden kann.

Neues Herzstück beim Bornaer THW ist der Bagger vom Typ Atlas. Quelle: Julia Tonne

Feuerwehr will Anhänger mit Drucklufterzeuger kaufen

Und noch etwas steht auf der Liste der erforderlichen Technik: ein Anhänger mit Drucklufterzeuger. „Damit können wir dann beispielsweise die Hebekissen und die Presslufthammer betreiben“, erklärt Marcel Troitzsch, Truppführer der Fachgruppe Ölschaden und seit kurzem auch Baumaschinengeräteführer. Troitzsch ist einer der Kameraden, die eine Fortbildung gemacht haben, um den Bagger bedienen zu dürfen.

Ein Anhänger mit Drucklufterzeuger soll im kommenden Jahr die Technik ergänzen. Quelle: Technisches Hilfswerk

Wenn zwar auch das Ausrücken zu Einsätzen künftig leichter wird, so platzen jetzt allerdings die Hallen auf dem Gelände aus allen Nähten. Seit drei Jahren wird für den Ortsverband ein Gelände gesucht, das mehr Platz bietet. Zumal nicht nur die Hallen zu klein sind, sondern deren Tore auch zu schmal. „Wir müssen, wenn wir losfahren, immer die Außenspiegel einklappen“, macht Troitzsch deutlich. Und auch bei den Duschen für die Einsatzkräfte hapere es – drei seien schlicht zu wenig.

Ein Ergebnis der Suche steht jedoch noch aus. Wann damit zu rechnen ist, wissen die Bornaer Kameraden nicht.

Von Julia Tonne