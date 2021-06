Teil-Sperrung der Bornaer Mühlgasse – Parkhaus kann erreicht werden

Borna

Am 11. und am 14. Juni wird in Borna die Mühlgasse zwischen der Kreuzung mit der Bahnhofstraße und der Einfahrt in das Parkhaus voll gesperrt. Deshalb wird die Einbahnstraßenregelung in der Mühlgasse zwischen Parkhaus und der Kreuzung mit der Wassergasse temporär aufgehoben, teilt die Stadtverwaltung mit. Damit ist dieser Teil in beide Richtungen befahrbar, womit das Parkhaus uneingeschränkt erreicht werden kann. Aus diesem Grund müssen die Parkflächen entlang der Straße in diesem Bereich gesperrt werden.

Über das Wochenende soll die Mühlgasse ohne Einschränkungen mit der regulären Verkehrsführung als Einbahnstraße befahrbar sein, heißt es in der Mitteilung weiter. Die dann wieder folgende Sperrung soll planmäßig am Abend des 14. Juni aufgehoben werden.

Die Bornaer Mühlgasse ist am 11. und 14. Juni von der Bahnhofstraße bis zum Parkhaus gesperrt. Quelle: Stadtverwaltung

Von LVZ