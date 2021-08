Teile eines Schornsteins fallen in Kitzscher auf die Straße

Kitzscher

Hoch hinaus musste die Freiwillige Feuerwehr Kitzscher jetzt bei einem Einsatz an einem Wohnblock in der Steinbacher Straße. Es ging um einen Schornstein. Feuer war allerdings nicht im Spiel.

Der laut Statistik 24. Einsatz in diesem Jahr war laut Feuerwehr „etwas völlig Neues und Herausforderndes für uns“, teilen die Kameraden auf ihrer Facebook-Seite mit. An dem Wohnblock ist an einer Giebelwand ein verkleideter Schornstein angebracht. Ein Verkleidungsteil hatte sich offenbar gelöst und war nach unten gerutscht. Dadurch wurde oben der Schornsteinkopf beschädigt, und einige Teile stürzten sogar auf die Straße.

Die Feuerwehr wurde am Montag gegen Mittag zur Unglücksstelle gerufen.Damit die Kameraden nach ganz oben gelangen konnten, wurde das Drehleiterfahrzeug aus Borna hinzugerufen. Zwei Feuerwehrleute aus Kitzscher und einer aus Borna sicherten die losen Teile. Die Gefahrenstelle wurde danach mit Bauzäunen abgesperrt, die der Bauhof zur Verfügung stellte. Nachdem Vermieter und Polizei informiert waren, endete der Einsatz für die Feuerwehren.

Von lvz