Teilsperrung in Borna: Großer Schilderträger wird ausgetauscht

Kurze Zeit vorm Beginn ist am Dienstagabend über Verkehrseinschränkungen in Borna informiert worden. Es geht um eine Teilsperrung der Bundesstraße 93/Leipziger Straße in der Nacht zum Mittwoch. Der Grund ist die Montage einer Verkehrszeichenbrücke mit Beschilderung und Wegweisung zum Ortsinneren und nach Altenburg/Groitzsch. Das teilt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) mit.

Laut Sprecher Franz Grossmann werden in beiden Fahrtrichtungen je eine Spur gesperrt. Die Durchfahrt sei damit auch in der Nacht gewährleistet. Wegen der kurzfristigen Ankündigung bittet die Behörde um Entschuldigung.

Beschädigung bei Bau von Märkten

Als im angrenzenden Grundstück ein Einkaufs- und ein Drogeriemarkt errichtet wurden, sei bei den Bauarbeiten die Aufstellvorrichtung der Anlage beschädigt worden. Diese wird nun erneuert, wobei „die Wegweisung gleichzeitig auf den aktuellen Stand“ gebracht wird, so Grossmann. Nach Vorliegen aller planerischen Voraussetzungen könne das mit den Montageleistungen abgeschlossen werden.

Die Verkehrsteilnehmer und Anwohner werden um Verständnis für Erschwernisse und um besonders umsichtige Fahrweise gebeten.

