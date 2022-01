Eine 92-jährige Seniorin aus dem Landkreis Leipzig war geschockt, als eine weinende Frau sie am Telefon um Hilfe bat. Dabei handelte es sich um versuchten Betrug. Mehr als 20 dieser Fälle wurden der Polizei allein am Dienstag gemeldet. Hier erzählt die alte Dame, wie sie am Telefon reagierte.