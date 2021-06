Teurer Unfall: Mehrstündige Sperrung der A-38-Abfahrt in Richtung Borna

Böhlen

Einen schwerwiegenden Unfall hat die Polizeidirektion vom Montagmorgen am Kreuz Leipzig-Süd der Autobahn 38 gemeldet. Ein 23-Jährige wollte kurz nach 8 Uhr mit seinem Scania-Sattelzug die Autobahnabfahrt in Richtung Borna nehmen, als der Lkw nach links von der Fahrbahn abkam und dabei die Leitplanke durchbrach. Das Fahrzeuggespann überfuhr einen Grünstreifen und kam in der Mittelleitplanke der Bundesstraße 2 zum Stehen. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen über mehrere Stunden gesperrt. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wurde auf etwa 90 000 Euro geschätzt.

Von LVZ