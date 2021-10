Thallwitz auf der Expo Real: Bürgermeister lobt Invest-Region

Landkreis Leipzig

Der Thallwitzer Bürgermeister Thomas Pöge (parteilos) hat eine Lanze für die Invest-Region Leipzig (IRL) gebrochen. Als im jüngsten Kreistag der Tätigkeitsbericht der IRL auf der Agenda stand, berichtete Pöge taufrisch von seinen Erfahrungen auf der Expo Real in München. „Thallwitz konnte sich dort quasi auf Augenhöhe mit Moskau und Stockholm als Wirtschaftsstandort präsentieren.“ Diese Art von Ansiedlungs-Akquise könne eine Kommune allein gar nicht stemmen, schon gar keine dieser Größenordnung. „Nur durch die weitere Beteiligung des Landkreises an der Invest-Region bleiben solche Aktionen möglich.“ Pöge nahm damit Bezug auf das erst kürzlich beschlossene Ausscheiden des Landkreises Nordsachsen aus der IRL. Der nordsächsische Kreistag hatte mehrheitlich beschlossen, aus der gemeinsamen Gesellschaft, der auch noch die Stadt Leipzig sowie die Industrie- und Handelskammer zu Leipzig angehören, zum Jahresende auszusteigen.

Thallwitzer Standort professionell präsentiert

Pöge zeigte sich vom Auftritt, den die IRL am Gemeinschaftsstand der Metropolregion Mitteldeutschland ablieferte, hingegen begeistert. „Das war hochprofessionell.“ So sei zum Beispiel das Thallwitzer Gewerbegebiet, das als Energiezentrum entwickelt werden soll, zuvor per Drohne abgeflogen worden, um es potenziellen Interessenten zu präsentieren. Auf 20 Hektar Fläche sollen sich neben einem geplanten Biomassekraftwerk Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien niederlassen.

Auch für ein weiteres Projekt, an dem die IRL Anteil hat, wurde auf der Expo Real, der größten Fachmesse für Immobilien und Investitionen in Europa, geworben. Dabei handelte es sich um das Projekt der Kappis-Gruppe, die in Bad Lausick ein Kursondergebiet realisieren will. Zum Gesamtensemble sollen ein Hotel, eine Reha-Klinik sowie Einfamilienhäuser und Seniorenwohnungen gehören. In München suchte die Unternehmensgruppe dafür nach Partnern.

Landkreis Leipzig hält IRL die Treue

Der aktuelle Tätigkeitsbericht der Invest-Region wurde von den Kreisräten ohne weitere Diskussionen zur Kenntnis genommen. Landrat Henry Graichen (CDU) hatte erst kürzlich klargestellt, dass der Landkreis Leipzig an seiner Beteiligung festhalte. „Wir nutzen die IRL und ihr vertriebsunterstützendes Marketing auf vielfältige Weise, um sowohl die Wirtschaftsregion Leipzig, aber auch konkrete Flächen aus dem Landkreis mit Beraterkompetenz zu bewerben.“ Dabei seien bereits mehrere Ansiedlungen gelungen, unter anderem die des niederländischen Unternehmens Morssinkhof-Rymoplast in Markranstädt mit einer Investitionssumme von rund 20 Millionen Euro. Des weiteren habe man die Kappis-Gruppe für Investitionen in Bad Lausick und die Entwicklung eins Generationenparks in Großpösna gewinnen können.

