Thallwitz macht sich Hoffnung auf Kohle-Gelder

Landkreis Leipzig/Thallwitz.

Thomas Pöge ist niemand, der sich gern zu weit aus dem Fenster lehnt. Doch jetzt scheint dem Thallwitzer Ortschef wieder ein Coup zu gelingen. Eigentlich wolle er das Thema nicht an die große Glocke hängen, erklärt der Thallwitzer Bürgermeister, weil eine Entscheidung noch ausstehe. Doch die Gemeinde darf sich offenbar Hoffnungen machen, von Strukturwandel-Geldern für den Kohleausstieg zu profitieren.

Saulis steht für „Spektakuläres Arbeiten und Leben im Supervulkanzentrum“

Während andere Kommunen noch über Ideen brüten, welche Projekte sich in den nächsten 20 Jahren mit Geldern aus dem 40-Milliarden-Euro-Topf des Bundes bewältigen lassen, hat die kleine Gemeinde entschlossen gehandelt. „Wir treiben schon seit geraumer Zeit ein Projekt unter dem Namen Saulis im Thallwitzer Ortsteil Röcknitz voran.“ Die fünf Buchstaben stehen für „Spektakuläres Arbeiten und Leben im Supervulkanzentrum“. Gemeinsam mit der TU Dresden, der Leader-Region Leipziger Muldenland und dem Geopark Porphyrland sei folgende Idee entwickelt worden: In der ländlichen Idylle sollen zum Beispiel gestresste Großstädter Arbeitsplätze mieten können.

Anzeige

Ein Coworking-Space soll dafür Raum zum gemeinschaftlichen Arbeiten bieten. Was in Metropolen immer besser funktioniert, könnte auch in der nördlichsten Landkreis-Kommune Fuß fassen. Die Vorteile liegen für Pöge auf der Hand: „Wir würden damit zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen – historische Gebäude erhalten und gleichzeitig Arbeitsplätze der Zukunft schaffen.“ Denn für das Coworking-Projekt hat Pöge den ehemaligen Rennpferdestall des Röcknitzer Rittergutes im Auge.

Auch Übernachtungsplätze sollen entstehen

Während das prächtige Herrenhaus schon vor vielen Jahren saniert wurde, steht der Stall leer und verfällt. Hier sei nicht nur Platz für zeitgemäße Arbeitsplätze, an denen sich Kreative und Start-ups gegenseitig mit ihren Ideen befruchten können. „Wir möchten gleichzeitig auch ein modernes Ausstellungszentrum für den Geopark schaffen.“ Im Erdgeschoss des dreigeschossigen Pferdestalls soll dafür der Versuch unternommen werden, Besuchern das Thema Supervulkanismus nahezubringen.

Platz wäre genug, um feuerspeiende Vulkane zu simulieren. „Zudem wäre das Vorhaben eine gute Ergänzung zum bereits vorhandenen Geoportal im Herrenhaus“, erläutert der Ortschef. „Auch an Übernachtungsmöglichten ist gedacht. Firmen gehen schließlich immer mehr dazu über, der Großstadt zu entfliehen und im Grünen an Projekten zu arbeiten. Sie könnten sich bei uns zum Coworking einmieten und hätten gleichzeitig noch ein Dach überm Kopf.“

Entscheidung ist noch nicht gefallen

Bis es so weit ist, muss die Gemeinde allerdings noch ein wenig Geduld aufbringen. Denn dass eine Förderung für das 3,2-Millionen-Euro-Vorhaben fließt, ist noch nicht sicher. „Der Landkreis“, bestätigt Landrat Henry Graichen ( CDU), „hat zwei Turboprojekte auf der Grundlage des Strukturstärkungsgesetzes Kohleregionen für eine Förderung angemeldet.“ Neben einer Jugendherberge am Markkleeberger See (LVZ berichtete) sei auch das Projekt der Gemeinde Thallwitz vom Landkreis als förderfähig befunden worden. Auch das sächsische Kabinett, so heißt es, habe die Liste inzwischen bestätigt. „Einzelne Vorhaben möchten wir allerdings noch nicht kommunizieren, da der Bund noch bis Ende November Zeit hat, die Vorschläge zu prüfen“, so Bianca Schulz, stellvertretende Pressesprecherin des Sächsischen Ministeriums für Regionalentwicklung. Erst dann könne eine Bewilligung erfolgen, macht sie klar.

Für das Mitteldeutsche Revier und die Lausitz seien jeweils sieben vorgezogene Projekte für ein vereinfachtes Verfahren beim Bund angemeldet worden. Auch der Freistaat selbst habe sieben Projekte benannt, so die Sprecherin. Zum Mitteldeutschen Revier gehören die Landkreise Leipzig und Nordsachsen sowie die Stadt Leipzig.

Graichen : Alle Kommunen im Landkreis können Projekte beantragen

Landrat Graichen betont abschließend, dass die Turboprojekte aus seiner Sicht wichtig seien, um erste sichtbare Zeichen für den Strukturwandel zu setzen. Auch für das reguläre Förderverfahren, fügt der Kreischef hinzu, habe der Freistaat in den vergangenen Wochen die Voraussetzungen geschaffen. „Den Fördertopf können alle Kommune im Landkreis Leipzig mit geeigneten Projekten anzapfen. Sämtliche Unterlagen zur Förderrichtlinie Braunkohlereviere stehen inzwischen zum Abruf bereit.“

Lesen Sie auch:

Von Simone Prenzel