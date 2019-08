Borna

Kaum sind die ersten Konzerte des Leipziger Symphonieorchester – darunter auch eines im ungarischen Sopron vor wenigen Tagen – verklungen, steht der nächste große Höhepunkt für die Musiker an: einKonzert mit „The Italian Tenors“ am Sonnabend auf dem Volksplatz in Borna. LSO und die drei Tenöre wollen damit vor allem eines erreichen: Viva la Vita – Es lebe das Leben.

Gelingen wird das mit beliebten italienischen Pop-Songs von Al Bano & Romina Power („Felicita“), Umberto Tozzi („Gloria“, „Ti Amo“), Eros Ramazotti („Se bastasse“, „Adesso tu“), Andrea Bocelli & Sarah Brightman („Time To Say Goodbye“), die die Italiener gemeinsam mit dem LSO neu interpretieren.

Natürlich steht bei den Tenören auch das berühmte „Nessun dorma“ aus der Puccini-Oper „Turandot“ mit auf dem Programm, und genauso werden bekannte Film-Melodien von Ennio Morricone („C’era una volta la terra mia“) und Nino Rota (Soundtrack „Der Pate“) zu hören sein.

Wolfgang Rögner dirigiert Konzert von LSO und Tenören

Der Abend, auf die Beine gestellt vom Bornaer Förderverein des LSO und Dirigent Wolfgang Rögner, ist nach dem „In Symphony“-Gastspiel von Albert Hammond im vergangenen Jahr das zweite Ereignis, bei dem klassische sinfonische Musik des LSO mit populärer Unterhaltungsmusik wie Rock, Pop und Schlager verschmelzen und in Borna zur Aufführung gebracht werden. Rögner ist bei diesem Konzert aber nicht nur treibende Kraft hinter den Kulissen, sondern wird es auch leiten.

Albert Hammond in Symphony mit dem Leipziger Symphonieorchester Leipzig auf dem Volksplatz Borna. Quelle: Jens Paul Taubert

The Italian Tenors sind auf den Opernbühnen schon seit Jahren Profis. Für alle drei war es aber immer schon faszinierend, ihre musikalische Herkunft – die Klassik – mit ihrem Faible für die italienische Popmusik zu vereinen. Schon auf ihrem Debüt-Album „That’s Amore“ intonierten sie mit Klasse und Leidenschaft italienische Popsongs. Die „ Viva La Vita Tour 2019“ soll nun live erlebbar machen, was das Album verspricht.

Für das LSO ist das gemeinsame Konzert mit den Tenören nicht das erste. Vor einigen Jahren bereits standen die Musiker, die in Böhlen beheimatet sind, beim Musikfest in Zwenkau mit den Italienern auf der Bühne.

Traumzauberbaum als Open-Air auf dem Volksplatz zu erleben

Mit dem Konzert auf dem Volksplatz, das um 20.30 Uhr beginnt (Einlass ist ab 18.30 Uhr), ist es am Wochenende aber bei weitem nicht getan. Vielmehr geht es am Sonntag in Bornas Open-Air-Arena weiter: Der Traumzauberbaum wird als Open-Air-Umsetzung zu sehen sein. Moosmutzel, Waldwuffel und Agga Knack bevölkern ab 15 Uhr die Bühne und laden Kinder und deren Eltern ein, die schönsten, bekanntesten und beliebtesten Lieder aus 40 Jahren zu hören und zu erleben.

Der Traumzauberbaum – hier im Theater Altenburg – kommt nach Borna auf den Volksplatz. Quelle: Mario Jahn

Gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem Komponisten und Musiker Reinhard Lakomy, hatte Monika Ehrhardt-Lakomy im Jahre 1978 das Genre Geschichtenlieder und in den 80er Jahren den Traumzauberbaum erschaffen. Ein Genre, das es vorher und anderswo nicht gegeben hat. Nun kommen etliche Hits davon in Borna auf den Volksplatz: das „Küsschenlied“ genauso wie der „Frosch-Rock`n`Roll“, das „Liebkosewort“ und „Eine dicke Regenwolke“.

Für beide Höhepunkte – das Konzert mit den italienischen Tenören und für den Traumzauberbaum – sind Karten dieser Tage noch über den Vorverkauf an bekannten Vorverkaufsstellen zu bekommen. Allerdings besteht auch die Möglichkeit, an beiden Tagen Tickets an der Abendkasse zu kaufen.

Von Julia Tonne