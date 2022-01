Themen fürs Museum Borna: Schwefelverarbeitung und 150 Jahre Bahnhof

Borna

Wo sonst Bildtafeln und Sachzeugen zu sehen sind, ist Leere. Keine gähnende Lehre, denn ein paar Möbel und einige Kisten stehen noch im sogenannten Sonderausstellungsraum des Bornaer Museums. Weil aber die traditionelle Weihnachtsausstellung corona-bedingt ausfallen musste, dürfte er noch eine Weile so inhaltslos bleiben. Ursprünglich sollte hier über den Jahreswechsel die Geschichte der Bornaer Handpuppen beleuchtet werden. Dennoch, macht Museumsleiterin Gabriele Kämpfner klar, plant das Museum auch für das neue Jahr Aktionen.

Sieben Monate geschlossen

Selbstredend mit den pandemie-bedingten Unsicherheitsfaktoren. 2021 blieb das Museum mehr als die Hälfte des Jahres, konkret sieben Monate, corona-halber zu. Als es dann aber im Sommer wieder öffnete, explodierten die Besucherzahlen gewissermaßen; zumindest für Bornaer Verhältnisse.

In die Ausstellung über 110 Jahre Kinogeschichte in der Wyhrastadt kamen jeden Tag wenigstens zwei Leute. Das klingt nicht viel. Wenn die Museumsmitarbeiter aber in anderen Zeiten durchaus auch mal Tage ohne Besucher haben, sieht das schon anders aus. Unter dem Strich, sagt Thomas Bergner, „hatten wir 410 Besucher“.

Hunger des Publikums

Das zeugt vom Hunger des Publikums, speziell in Zeiten mit vielen Einschränkungen. Und das wird auch bei den digitalen Angeboten des Museums deutlich. So wurde der digitale Adventskalender im Dezember, den Bergner nach 2020 zum zweiten Mal ins Netz gestellt hatte, 440-mal geklickt. Klicks sind mittlerweile auch eine „Währung“ im Museum.

Digitale Radtour

Weil eine Radtour anlässlich des Internationalen Museumstages im Mai wegen Covid-19 gestrichen werden musste, verlegten sie die Museumsmacher mit Unterstützung des Landeskuratoriums ländlicher Raum ins Internet. Da war dann zu sehen, wie Thomas Bergner auf den Spuren der industriellen Vergangenheit im Süden von Borna unterwegs war. Das brachte 470 Klicks. Für Museumschefin Kämpfner ein Beleg dafür, „dass die Leute dem Format Museum treu bleiben“.

Die Ordensbrust eines DDR-Bergmannes in der überarbeiteten Dauerausstellung des Bornaer Museums. Quelle: Jens Paul Taubert

Zusammenarbeit mit dem Kuhstall-Verein

Dennoch sind fürs Museum „richtige“ Ausstellungen von entscheidender Bedeutung. Deshalb laufen auch die Planungen für dieses Jahr. Sofern es die Corona-Lage zulässt, soll am 9. März eine Schau eröffnet werden, in der es um die Schwefelverarbeitung im Werk Espenhain zu DDR-Zeiten geht. In diese Bereich waren vor allem Frauen beschäftigt.

Dafür arbeitet das Museum mit dem Kuhstall-Verein Großpösna zusammen, der eine umfangreiche Sammlung von Fotos aus dem Großbetrieb besitzt. Die Ausstellung korrespondiert mit dem Thema, das im Museum immer eine Rolle spielt – die überarbeitete Dauerausstellung zum Thema Bergbau.

Die überarbeitete Dauerausstellung des Museums zum Thema Bergbau. Quelle: Jens Paul Taubert

„Bornaer Motive“

Im Juni soll es nach langer Zeit wieder eine Kunstausstellung geben. Zu sehen sind „Bornaer Motive“ des Malers Andreas Kunath aus Schwarzenberg. Er hat in der Region Bilder schon im SAS-Pflegeheim Geithain und auf Burg Gnandstein gezeigt.

150 Jahre Bornaer Bahnhof

Bornaer Stadtgeschichte steht ab September im Mittelpunkt. Anlass dafür sind gleich zwei Jubiläen. Vor 150 Jahren hatte die Stadt ihren ersten Bahnhof bekommen. Der Mann, der maßgeblich für den Eisenbahnanschluss gesorgt hatte, war vor nunmehr 200 Jahren geboren worden – der Bornaer Bürgermeister Theodor Löscher. Die Schau, für die die Planer im Museum eine Zusammenarbeit mit dem Modelleisenbahnverein der Kreisstadt ins Auge fassen, gilt auch als Weihnachtsausstellung.

Eine Grubenlampe aus der Zeit um 1930 in der Dauerausstellung des Bornaer Museums. Quelle: Jens Paul Taubert

Puppenschau aufs nächste Jahr verlegt

Die für die Weihnachtszeit 2021 vorgesehene Schau über die Bornaer Handpuppen, die ohne Corona auch jetzt noch zu sehen gewesen wäre, ist aber nicht ersatzlos gestrichen. Sie soll in dann in der Adventszeit 2023 gezeigt werden.

Von Nikos Natsidis