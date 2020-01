Thierbacher spenden Geld für Oberschule Kitzscher

Kitzscher/Thierbach

Weihnachten ist vorbei, die Weihnachtsmärkte sind geschlossen, doch hier und da freut man sich jetzt über nachträgliche Bescherungen. Beispielsweise beim Förderverein der Oberschule Kitzscher. Der hat jetzt von den Organisatoren des Weihnachtsmarktes in Thierbach 325 Euro und 71 Cent bekommen.

Das ist nicht viel, kommt aber absolut von Herzen. Und außerdem ist der Weihnachtsmarkt in dem Ortsteil von Kitzscher, der am 8. Dezember zum dritten Mal stattfand, einer der kleinsten in der Region. Zwischen einer Hand voll Buden trifft sich für ein paar Stunden das halbe Dorf.

Ein paar Familien organisieren den Markt in Eigenregie. Sie besorgen Glühwein, Backzutaten, Roster, Getränke und Preise für die Losbude. Am Ende werden die Ausgaben von den Einnahmen abgezogen, und was übrig bleibt, wird gespendet. Das war 2019 wieder ein bisschen mehr, als im Jahr zuvor.

Das Rezept für den weißen Glühwein blieb geheim. Mandy, Jens, Jana und André vom SV Thierbach haben das Getränk im Dezember auf dem Weihnachtsmarkt in Thierbach kredenzt. Quelle: Julia Tonne

Spende für Schule Kitzscher hat auch persönliche Note

Jeweils die gleiche Summe bekommen diesmal das Tierheim in Oelzschau, die Fußballer des Sportvereins Thierbach und die Oberschule Kitzscher. Direktorin Dagmar Schulz freut sich darüber, dass die Oberschule mit bedacht wurde. Für sie sei das ein Zeichen dafür, „dass die Arbeit der Schule auch außerhalb der Stadt, in den umliegenden Orten, geschätzt wird.“

Was Yvonne Biele vom Organisationsteam bestätigt. Für sie hat die Auswahl des Schulfördervereins als Spendenempfänger auch eine persönliche Note. Gebe es ihr doch die Möglichkeit danke zu sagen. Denn schon zweimal habe der Förderverein mit einer finanziellen Zuwendung geholfen, dass ihre Kinder mit an Klassenfahrten teilnehmen können.

Genau das sei nämlich eine der Aufgaben, die der Förderverein sich selbst gegeben habe, sagt Vereinsvorsitzender Silvio Just. Für den ist es eine traurige Vorstellung, wenn die meisten Schüler sich nach einem Schulausflug darüber austauschen und andere schweigend dabeistehen müssten.

Verein unterstützt bei finanziellen Engpässen

Deswegen unterstütze der Verein Eltern bei Bedarf und bei finanziellen Engpässen, damit deren Kinder bei Klassen- oder Schulfahrten oder anderen Projekten nicht zu Hause bleiben müssen. Das betreffe im Schuljahr fünf bis sechs Kinder. Und für genau diesen Zweck sei auch die jetzige Spende sehr willkommen, sagte Just bei der Entgegennahme des Geldes im Zimmer der Schulleiterin.

Über den Weihnachtsmarkt im vergangenen Dezember sagte Nadine Gerlach vom Veranstalterteam, er sei sehr erfolgreich gewesen und noch besser besucht, als im vorigen Jahr. Besonders gut sei die Losbude angekommen. Obendrein taten die Thierbacher etwas für Nachhaltigkeit und Umwelt. Statt Plastikbechern gab es nämlich richtige Tassen. Das kann selbst manch größerer Weihnachtsmarkt nicht bieten.

Auch Theo (11), Hilmar (13) und Tom (10), die beim Organisieren halfen, hatten viel Spaß. Die beiden Älteren lernen selbst an der Oberschule Kitzscher, Tom voraussichtlich ab dem nächsten Schuljahr.

Von André Neumann