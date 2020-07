Borna

Es geht wieder los, verhalten zwar und mit vielen Auflagen, aber immerhin: Ins Stadtkulturhaus Borna zieht wieder etwas Leben ein. Am 18. Juli haben sich hier Thomas Stelzer and friends angemeldet. Für den Künstler und die Musiker eine Seltenheit in diesen Wochen. Aber eine, die Hoffnung macht. Die LVZ hat mit Thomas Stelzer darüber gesprochen, wie Künstler mit der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Einschränkungen im Kulturbereich umgehen.

Herr Stelzer, Kinos, Theater, Bühnen waren seit Wochen geschlossen, Kultur so gut wie nicht möglich. Wie haben Sie diese Zeit erlebt?

70 Konzerte alleine von mir sind abgesagt oder verschoben worden. Die Situation ist für uns Künstler extrem schwierig. Bei uns sind sämtliche Honorare weggebrochen, es gibt keine Möglichkeiten zu gemeinsamen Proben mit der Band. Wir sitzen seit Wochen zuhause. Vor allem aber weiß niemand, wie es weitergeht. Es ist derzeit nichts planbar. Die Ausgaben aber laufen weiter. Zum Beispiel werden Flyer schon immer Monate im Voraus gedruckt, heißt, dass wir auch die Kosten schultern müssen. Und auch die Fahrzeuge, mit denen wir Musikanlagen und Musiker zu den Auftritten bringen, stehen derzeit in der Garage, müssen aber dennoch unterhalten werden.

Es gibt nun die ersten Schritte in Richtung Kultur-Normalität. Theater und Kinos öffnen. Gibt es für Sie Hoffnung, dass Borna der Auftakt zu weiteren Konzerten ist?

Die Hoffnung ist sehr verhalten. Zumal wir ja deutschlandweit unterwegs sind und überall andere Auflagen gelten. So sind unter anderem auf Usedom alle Veranstaltungen bis 31. Oktober abgesagt worden. In anderen Ecken des Landes ist die Rede vom 31. August. Das alles ist für uns schlicht nicht nachvollziehbar. Und eben diese Unwägbarkeiten sind das größte Gift für Kultur und Kulturschaffende. Die Auflagen wegen der Corona-Pandemie sind für Künstler eine Art Berufsverbot.

Wie meinen Sie das?

Wir könnten jederzeit wieder starten und auf den Bühnen stehen. Zwar dürfen Theater und Veranstaltungssäle wieder öffnen, aber die Besucherzahlen müssen deutlich reduziert werden. Was für die Veranstalter wiederum heißt, dass sich die Öffnung nicht rechnet. Denn wenn nur noch ein Viertel der sonst üblichen Besucher kommen darf, können die Karten ja nicht viermal so teuer verkauft werden. Also sagen viele Veranstalter gleich alles ab oder verschieben. Die Künstler also sind zum Nichtstun verdammt.

Gibt es Forderungen von Ihrer Seite, wie die Bundesregierung Künstlern helfen sollte?

Angesparte Rücklagen reichen irgendwann nicht mehr aus. Und von ein, zwei Konzerten in vier Wochen kann man nicht leben. Es ist eigentlich nicht meine Art, Geld zu fordern, aber in diesem Fall geht es schlicht nicht anders: Wir brauchen ein Grundeinkommen für freischaffende Künstler. Normalerweise bin ich der Meinung, dass man Geld mit Arbeit verdienen muss. Aber Arbeit gibt es nun derzeit gerade nicht. Hinzu kommt, dass kulturelle Strukturen gerettet werden müssen. Aus dieser Krise kommen nicht alle Bühnen und Theater unbeschadet heraus. Und das wiederum hat gravierende Auswirkungen auf die Menschen, die in der Branche arbeiten.

Nun kommen ja Künstler in „normalen Zeiten“ nicht oft zum Durchatmen, Urlaub ist sicherlich selten. Auftritte sind meist am Wochenende und spät abends. Konnten Sie denn jetzt etwas Luft holen?

Keine Frage, die Corona-Pandemie hat für eine deutliche Entschleunigung gesorgt. Positive Nebeneffekte gab es durchaus. So habe ich zum Beispiel mehr als zehn neue Songs für den Gospelchor geschrieben. Außerdem Noten sortiert und Material für das 40-jährige Bühnenjubiläum gesammelt. Aber irgendwann ist auch der schlampigste Schreibtisch aufgeräumt und alles sortiert, was sonst liegen bleibt. Und auch die finanziellen Reserven sind aufgebraucht. Wenn dieser Zustand weiter anhält, legt er sich auf die Seele. Wir brauchen jetzt langsam einen Neuanfang.

Thomas Stelzer & Friends sind am 18. Juli im Stadtkulturhaus Borna zu erleben. Um 20 Uhr heißt es: „Let´s Fats - Our Tribute To Fats Domino".

Von Julia Tonne