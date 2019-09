Thränaer Kinder gestalten Kunstwerke für Auktion

Borna

Eine goldene Kugel, ein Schaf auf einer Wiese, neugierige Vöglein: Die Kinder aus der Kita Sonnenkäfer in Thräna haben all diese Motive auf Steinen verewigt. Mit speziellen Farben, Geduld und Pinseln sind sie den ungewöhnlichen und etwas unhandlichen Leinwänden zu Leibe gerückt, um daraus Dekorationen zu zaubern. Wer ein solches Schmuckstück bei sich zuhause oder im Garten aufstellen möchte, muss nun nicht zwingend selbst kreativ werden, sondern kann die Kunstwerke am Sonnabend ersteigern.

Kleingartenverein „Zur Einheit“ versteigert Kunstwerke der Kinder

Der Kleingartenverein „Zur Einheit“ im Bornaer Ortsteil Thräna feiert sein Erntedankfest und bittet ab 17 Uhr zur Auktion. Unter den Hammer kommen aber nicht nur die von den Kindern gestalteten Steine, sondern auch kreativ zurechtgemachte Maiskolben – in Form von Prinzessinnen, Piraten oder Hippies. Darüber hinaus haben die Nachwuchskünstler noch weitere Werke geschaffen, die versteigert werden: mit getrockneten Blumen verzierte Karten.

„Wir haben einige Tage mit Malen und Basteln verbracht“, erzählt Kitaleiterin Carmen Riedel. Jedes Jahr beteilige sich die Einrichtung unter Trägerschaft der Volkssolidarität am Erntedankfest der Kleingartenanlage. Die wiederum spende den Erlös der Auktion an den Kindergarten. „Ein sehr schönes Miteinander ist so in den vergangenen Jahren entstanden.“

Von Julia Tonne