Tiergeschäft Zoo & Co. in Borna wird doppelt so groß

Im Bornaer Gewerbegebiet Am Wilhelmschacht ist der Startschuss für einen Neubau gefallen. Genauer: für den Anbau an das bisherige Tiergeschäft Zoo & Co. Carsten Wiesner, der das Geschäft betreibt, will bis zum Frühjahr die Verkaufsfläche auf mehr als 1000 Quadratmeter verdoppeln. Und auch das bestehende Geschäft wird einer Rundum-Erneuerung unterzogen.

Strom-Eigenverbrauch soll selbst erzeugt werden

„Wir brauchen schlicht mehr Platz“, begründet Wiesner das Bauvorhaben. Dass er das benachbarte Grundstück für den Anbau nutzen kann, verdankt er einem Glücksfall. Das sei zwar bereits verkauft gewesen, wurde aber von der Stadt zurückgekauft, weil es nicht bebaut worden war. Nun kam Wiesner beim Erwerb zum Zug. Das Vorhaben geht mit der Installation einer Fotovoltaik-Anlage einher. „Wir wollen unseren Eigenverbrauch an Strom so weit wie möglich selbst abdecken“, sagt Wiesner. Zudem solle der Verbrauch durch eine neue Beleuchtung und eine stromsparende Belüftung gesenkt werden.

Parkplatz wird erweitert

In den kommenden Wochen werden aber nicht nur An- und Umbau in Angriff genommen, sondern auch die Erweiterung des Parkplatzes. „Außerdem verlegen wir die Anlieferzone weg vom Parkplatz und schaffen ein neues Lager für mehr Warenverfügbarkeit“, so Wiesner weiter. Notwendig werde es, eine Wand des bisherigen Marktes zu entfernen, um beide Bauten miteinander zu verbinden.

Online-Handel und Geschäft werden eng verknüpft

Ziel des gesamten Vorhabens ist es, mehr Platz für ein erweitertes Sortiment zu schaffen. Wiesner wolle nicht nur das Angebot rund um Hunde und Katzen erweitern, sondern auch unter anderem eine neue Verkaufsanlage für Teichfische errichten. Hinzu kommt der Aufbau von interaktiven Bildschirmen. Diese sollen zweierlei bieten – eine enge Verknüpfung von Online-Handel und Geschäft sowie die Möglichkeit der Tiervermittlung. „Wir arbeiten eng mit dem Tierheim in Oelschützzusammen und können mithilfe der Bildschirme Tiere vorstellen, die ein neues Zuhause suchen“, macht Wiesner deutlich.

Im Frühjahr 2020 soll der Anbau eröffnen und das bisherige Geschäft im neuen Glanz erstrahlen.

Von Julia Tonne