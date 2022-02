Tödlicher Unfall auf der A 38 bei Leipzig  an der Abfahrt Südost

Leipzig

Bei einem tragischen Auffahrunfall auf der Autobahn 38 ist am Donnerstag ein 48 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Ein in Richtung Göttingen fahrender Sattelzug hatte nach Angaben der Polizei die Schnellstraße gegen 13.30 Uhr an der Abfahrt Leipzig-Südost verlassen. Der Autofahrer fuhr dahinter aus noch ungeklärter Ursache auf den Lastwagen auf. Dabei habe er die Gewalt über seinen Wagen verloren und sich überschlagen.

Für den 48-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch vor Ort. Bei dem Unfallwagen handelte es sich um ein Behördenfahrzeug. Weitere Angaben zum Arbeitgeber des Opfers machte die Polizei nicht.

Der 56 Jahre alte Fahrer des Lastwagens musste mit einem Schock behandelt werden, blieb aber sonst unverletzt. Die Autobahn war in Richtung Westen zunächst komplett, später für rund zweieinhalb Stunden auf der rechten Fahrspur gesperrt. Der Verkehr staute sich auf einer Strecke von sieben Kilometern.

Von mro