Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Dienstagmittag in Borna ereignet. Die Meldung ging gegen 12.25 Uhr ein, teilt die Polizeidirektion Leipzig mit. Ereignet hat sich das Geschehen auf der Sachsenallee in Fahrtrichtung Leipzig am Abzweig Angerstraße, etwa auf Höhe des Einkaufsmarktes („schwarzer Netto“). Ein Radfahrer soll dort versucht haben, jemandem oder etwas auszuweichen, wobei er stürzte. Dabei wurde der 46-Jährige von einem folgenden Transporter erfasst. Rettungsdienst und Feuerwehr wurden an die Unfallstelle gerufen. Trotz versuchter Reanimation starb der Mann allerdings noch vor Ort.

