Tödlicher Unfall in Pegau – Radfahrerin von Auto erfasst

Pegau

Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Montagvormittag in der Pegauer Innenstadt ereignet. Dabei ist eine 70-jährige einheimische Radfahrerin am Martin-Luther-Platz ums Leben gekommen.

Den Unfallhergang schildert ein Sprecher der Polizeidirektion Leipzig so: Gegen 10.30 Uhr fuhr die Frau mit ihrem Fahrrad vom Getränkemarkt aus auf die Straße. Aus der Mühlgasse hinter ihr bog ein Mercedes-Benz nach rechts in Richtung Rathaus ab. Der Wagen erfasste die Frau, sie stürzte und verletzte sich dabei so schwer, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.

Unfallfahrer unter Schock

Der Autofahrer, ein 87 Jahre alter Mann aus Pegau, erlitt einen Schock und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Martin-Luther-Platz, Hauptzufahrtsstrecke in die Innenstadt, musste für längere Zeit gesperrt und weiträumig umfahren werden.

Bei einem Verkehrsunfall ist am Montagvormittag eine Radfahrerin in Pegau ums Leben gekommen. Quelle: NEWS5/Munzke

Großer Einsatz von Polizei und Rettungskräften

Umgehend nahm der Verkehrsunfalldienst der Polizei seine Ermittlungen auf. Darüber hinaus wurden ein Rettungshubschrauber sowie die Feuerwehr Pegau und das Kriseninterventionsteam des Landkreises Leipzig angefordert. „Wir ermitteln gegen den Pkw-Fahrer wegen fahrlässiger Tötung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall“, teilt der Polizeisprecher weiter mit.

Die Feuerwehr sicherte Unfallstelle ab und unterstützte sowohl den Rettungsdienst als auch die Polizei bei ihrer Arbeit. Acht Kameraden waren bis 13 Uhr im Einsatz, informiert Stadtwehrleiter Marco Becher.

Von Kathrin Haase