Toiletten nicht nutzbar: Mietern ist Einzug in Bornas Zwiebelhaus verwehrt

Borna

Die Steckdosen sind verlegt, die Türen hängen in den Angeln, die Wände sind gemalert. Im sogenannten Zwiebelhaus in Borna sind die ersten Wohnungen fertig saniert und warten auf die ihre Mieter. Und auch diese warten wiederum darauf, einziehen zu können. Was sich aber derzeit als schwierig erweist, denn trotz der modernen Bäder sind Toilettengänge und Besuche unter der Dusche nicht möglich. Auf den Klodeckeln ist gar vermerkt: „Nicht benutzen, Leitung nicht angeschlossen“. Was bedeutet: Für das Zwiebelhaus gibt es keinen funktionierenden Abwasseranschluss.

Dabei gibt es eigentlich gleich mehrere Möglichkeiten, aber die sind gekappt oder unbrauchbar. Doch von vorn: Seit Monaten treibt der Eigentümer, die Firma Alpin Real Estate Projektentwicklungs- und Vertriebs GmbH mit Sitz in Berlin, zusammen mit dem Röthaer Architekten Falk Pidun und Baustellenleiter Jörg Niklas die Sanierung des Zwiebelhauses voran. Aus den ursprünglich 31 Mietwohnungen, die in dem Komplex im Eck Bahnhofs- und Angerstraße erstmals im Jahr 1936 bezogen worden waren, werden 21 Eigentumswohnungen mit zwei bis vier Zimmern.

Einstiger Abwasseranschluss gekappt

Doch schon beim Bau eines Fahrstuhlschachtes tauchte ein Problem auf: Wasser. „Wir wussten lange nicht, woher das kam“, erzählt Pidun. Die Suche nach der Ursache lieferte dann die Antwort. Der Zweckverband Wasser/Abwasser Bornaer Land (ZBL) hatte im Zuge der Sanierung der Bahnhofstraße den entsprechenden Abwasserkanal zum Zwiebelhaus unter dem Keller abgeklemmt. Was dazu führte, dass sich das Regenwasser im Keller sammelte.

Die Mietverträge sind zwar unterzeichnet, doch der Einzug ist wegen nicht funktionierender Abwasseranschlüsse der Toiletten nicht möglich. Quelle: Julia Tonne

Drei neue Anschlüsse – zu hoch und einer beschädigt

Zwar hatte der ZBL während der Bauarbeiten in der Bahnhofstraße drei neue Hausanschlüsse für das Eckhaus geschaffen, die aber liegen höhenmäßig über dem bisherigen Anschluss. Heißt übersetzt: Seit Monaten muss das anfallende Regenwasser nach oben zu den neuen Anschlüssen gepumpt werden. „Das aber ist ja keine Dauerlösung, erst recht nicht, wenn bald auch die Toiletten und Duschen in Betrieb gehen“, macht Pidun deutlich.

Und nun taucht noch ein weiteres Problem der gleichen Art auf. Weil die Wohnungen in Richtung Angerstraße keine eigenen Abwasseranbindung haben, haben Architekt und Bauleute die erforderlichen Leitungen dafür im Keller in Richtung Bahnhofstraße verlegt, wo ja die drei neuen Anschlüsse vorhanden sind. „Allerdings sind wir, als wir einen davon überprüft haben, auf ein Hindernis gestoßen“, erklärt Baustellenleiter Niklas. Er vermutet, dass bei den Bauarbeiten in der Bahnhofstraße eben dieser Anschluss beschädigt wurde.

Die Bäder der Wohnungen sind fertig eingerichtet. Doch der Abwasseranschluss ist noch nicht funktionstüchtig. Quelle: Julia Tonne

Probleme im Umgang der beiden Seiten

„Der Zweckverband kennt die Probleme, verweist aber zu den Subunternehmern, die in der Bahnhofstraße für den Bau verantwortlich waren“, sagt Pidun. Ihn ärgert vor allem, wie der ZBL mit ihm umgeht. „Wir bekommen keine Informationen, werden hingehalten, beim ZBL findet man immer wieder neue Ausreden und Behauptungen, wenn wir nachfragen“, kritisiert der Architekt.

Dabei seien für die Wohnungen in der Angerstraße die Mietverträge bereits unterzeichnet. Der Einzug könnte deshalb in wenigen Wochen erfolgen, eigentlich. „Aber wir können ja schlecht die Mieter einziehen lassen, wenn die Toiletten und Duschen nicht funktionieren.“

Architekt fordert, alten Anschluss zu aktivieren

Pidun und Niklas hoffen nun auf eine schnelle einvernehmliche Lösung. „Das Beste wäre natürlich, wenn der alte Anschluss unter dem Keller wieder aktiviert werden könnte. Zumal er ja funktionsfähig wäre“, macht Pidun deutlich.

Von Julia Tonne