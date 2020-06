Thierbach

Gegen einen Zaun krachte ein Skoda am Montag gegen 3 Uhr auf der Straße zwischen Thierbach und Kitzscher. Der 18-jährige Fahrer war nach eigenen Angaben in einen sogenannten Sekundenschlaf gefallen, teilte die Polizei mit. Beide Insassen wurden leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, der sich der Polizei zufolge auf mindestens 15 000 Euro beläuft.

Anzeige

Von Nikos Natsidis