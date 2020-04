Tourismus im Kohrener Land liegt brach: „Es geht um die Existenz“

Borna/Frohburg

Die Lindenvorwerks-Terrasse verwaist. Kein Kind, das sich im Märchengarten unterhalb der Gnandsteiner Burg auf eine fantasievolle Suche begibt. Die Betten in Hotels und Pensionen leer. Und über allem wochenlang ein sonnenklarer Himmel, der geradezu herausfordert zu Ausflug und Kurzurlaub: Im Kohrener Land fällt der Frühling 2020 aus, zumindest für die Freizeit-Anbieter, die Gastronomen, die Hotellerie. Nicht nur für die meisten der rund 100 Mitglieder des Tourismusvereins Borna und Kohrener Land gehen die Corona-Beschränkungen an die Substanz, auch für den Verein selbst.

Regina Heinze : Es ist existenzbedrohend

„Es ist ernsthaft schlimm. Es ist existenzbedrohend“, beschreibt Regina Heinze, die die Geschäftsstelle des Vereins in Borna leitet, die Situation, die seit Mitte März entstanden sei. Viele betrieben ohnehin ihr Geschäft saisonal, müssten deshalb zwischen Frühling und Herbst jeden Tag nutzen, um Einnahmen zu erwirtschaften. Doch aktuell verdienten sie nicht nur keinen einzigen Euro; sie zahlten drauf, denn die Fixkosten liefen ja weiter. Jetzt hegten alle die Hoffnung, vielleicht wenigstens ab Pfingsten wieder Gäste begrüßen zu können. Nicht nur Hotels und Gaststätten wären normalerweise in den vergangenen Wochen frequentiert gewesen; auch Reisegruppen und Gästeführungen hätten die Bücher bis in den Mai gut gefüllt, deren Besuche fielen nun aber flach.

Anzeige

Zum Thema: Was heißt die verlängerte Reisewarnung für meinen Urlaub?

Weitere LVZ+ Artikel

Alle hoffen auf Lockerungen

Von der Industrie- und Handelskammer Leipzig angesprochen, habe der Verein seine Mitglieder um Auskünfte für einen Lagebericht gebeten. Der ging diese Woche an den Landestourismusverband, der die Situationsbeschreibung für die Landesregierung bündelt. „Auf Landesebene ist man dabei zu klären, was an Lockerungen möglich ist und ab wann“, sagt Regina Heinze und hofft dringend auf baldige positive Signale. Der Vereinsvorstand ist per Telefonkonferenzen in Kontakt, will sich am 11. Mai treffen, um das weitere Vorgehen abzustimmen. Parallel dazu laufen Aktivitäten in den sozialen Netzwerken, wo zum Beispiel Image-Filme eingestellt werden. Die Mitgliederversammlung wurde von Ende April auf September verschoben. Der Geschäftsbericht 2019 sei fast fertig gestellt und gehe Ende Mai digital an die Mitglieder, sagt Heinze: „Dass das vergangene Jahr ein positives für Sachsen und für uns war, hilft uns allerdings jetzt auch nicht weiter.“

Touristinformation Borna öffnet wieder

Immerhin: Die Touristinformation am Bornaer Markt öffnet am 4. Mai wieder zu den regulären Zeiten. Zuletzt war der Anlaufpunkt geschlossen, durften lediglich im Vorraum Prospekte ausgelegt werden. Wanderer und Radfahrer, die in den vergangenen Wochen durchaus verstärkt im Kohrener Land unterwegs waren, freuten sich über erneuerte Wegweise an den Hauptrouten im Kohrener Raum, die die Stadt Frohburg veranlasste. Der Verein selbst will jetzt nach und nach die 2012 aufgestellten, inzwischen verblichenen und überholten Orientierungskarten austauschen. Denn dass Naherholung und regionaler Tourismus nach dem Ende der Beschränkungen eine Renaissance erfahren könnten, daraus erwächst nicht nur für Regina Heinze Zuversicht. Darauf bereite man sich vor. Der Austausch in die Jahre gekommener Wegweiser sei da ein wichtiger Punkt: „Schön wäre es, wenn das Frohburger Beispiel Schule machte.“

Öffnungszeiten der Touristinformation Borna: Montag, Dienstag, Donnerstag 9 bis 13 und 13.30 bis 17 Uhr, Mittwoch und Freitag 9 bis 13 Uhr

Logo zur Aktion "Wir halten zusammen" während der Coronakrise Quelle: LVZ

LVZ-Aktion: Gemeinsam gegen Coronafolgen Viele Kleinunternehmer in Leipzig und Umgebung wehren sich gegen die drohende Pleite und stellen auf Online- und Lieferservice um. Wir zeigen, wer mitmacht. Gewerbetreibende können sich in unserem Angebot weiter kostenlos eintragen. Hier geht es zur LVZ-Aktion.

Von Ekkehard Schulreich