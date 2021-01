Pegau/Sittel

Mit der Ferienwohnung „Leipziger Landfeeling“ hat sich Heike Knappe einen Herzenswunsch erfüllt. Auf dem ehemaligen Dreiseitenhof in Sittel ist die 54-Jährige großgeworden, verlebte eine glückliche Kindheit umgeben von Feldern, Hühnern, Katzen, Käuzchen und Glühwürmchen. In diesem Haus pflegte sie ihre Eltern bis zuletzt, nachdem sie selber schon ausgezogen war und einen Hof weiter ihren eigenen Haushalt führte. „Deshalb hängen für mich unendlich viele Erinnerungen daran“, sagt die Gastgeberin und freut sich heute über die große Nachfrage für ihre kleine Herberge. „Sie dürfte ganz im Sinne meiner Eltern sein.“

Mut für eine Veränderung

Als der Vater 2016 starb, fand Heike Knappe zunächst keinen Anfang und keinen Mut für eine Veränderung. „Eine Freundin gab mir Anfang 2018 den Tipp, mich bei der Industrie- und Handelskammer zu erkundigen“, erinnert sie sich. „Das hat mir sehr geholfen und brachte den Stein ins Rollen. Und dann habe ich meine Hausaufgaben erledigt.“ Hauptberuflich als Arzthelferin in einer Augenarztpraxis tätig, nutzte die Pegauerin jede freie Minute, um in der großen Wohnung im ersten Obergeschoss Platz zu schaffen. „Ich habe die Möbel abgebaut, einen Hofflohmarkt veranstaltet, Fußböden geschliffen und gemalert, neue Möbel aufgebaut. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich allein bei Ikea zugebracht habe...“ Familie und Freunde halfen und unterstützten Heike Knappe bei all den Dingen, die sie selber nicht konnte.

Ihre Ferienwohnung „Landfeeling“ hat Heike Knappe behaglich eingerichtet. Quelle: Jens Paul Taubert

Behagliche Atmosphäre und ein Gastgeschenk

Im Januar 2020 öffnete das „Leipziger Landfeeling“ Am Berg 9. Corona war damals noch weit weg und die ersten Buchungen für das Frühjahr und den Sommer bereits eingegangen. Die gemütliche Ferienwohnung ist derzeit für vier Personen ausgelegt, nach abgeschlossener Renovierung bietet die Wohnung sechs Personen Platz. Zwei Schlafzimmer mit je eigenem Bad, eins davon barrierefrei, ein großzügiger Wohnbereich mit Fernseher und Esstisch, eine kleine Küche mit Backofen, Mikrowelle, Wasserkocher und Kühlschrank, schaffen eine behagliche Atmosphäre. Ihre Gäste empfängt Heike Knappe gern mit Kaffee und Kuchen und einem kleinen Glas Honig von Imkerin Andrea Auster als Gastgeschenk. „Ich verweise gerne auf unsere regionalen Angebote, etwa auf die Milchtankstelle, die örtlichen Bäcker oder Fleischer.“

Wohlfühlort für alle Generationen

Ihre Zielgruppe sind alle Generationen. „Großeltern mit ihren Kindern und Enkeln, Familien oder befreundete Paare“, sagt die 54-Jährige und durfte im vergangenen Jahr unter anderem Gäste aus Hessen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Thüringen, dem Vogtland, Sachsen-Anhalt und dem Saarland begrüßen. „Ich durfte viele tolle Leute kennenlernen, aber mit dem Lockdown im Frühjahr brachen auch mir plötzlich alle Buchungen weg“, erinnert sich Heike Knappe an das schwierige erste halbe Jahr.

Stockofenbrot über der Feuerstelle backen

Die zweite Jahreshälfte war wieder deutlich besser und viele Urlauber lernten die Gastfreundschaft in Sittel kennen und schätzen. „Ankommen und Wohlfühlen. Meine Gäste dürfen ausdrücklich den Garten mitbenutzen, hier gibt es eine Feuerstelle, eine Gartenlaube, und wenn sie möchten, dürfen sie auch Stockofenbrot backen.“ Die Gastgeberin schaut hoffnungsvoll nach vorn und wünscht sich für 2021 „viele tolle Begegnungen mit Menschen, die ich sonst nie kennen gelernt hätte.“

