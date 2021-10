Borna

Ein Jubiläum muss man begehen: Der Tourismusverein Borna und Kohrener Land nahm das am Sonnabend wörtlich. Aus Anlass seines 30. Geburtstages hatte er zwei Schauspieler engagiert für eine öffentliche historische Stadtführung in Borna. Nach einem Begrüßungssekt an der Alten Wache nahmen Karsten Pietsch als Leipzigs Bürger- und Baumeister Hieronymus Lotter und Thomas Claus als Geleitsmann Michael von der Straßen die Teilnehmer mit auf einen Gang in die Luther-Zeit.

Verein mit rund 100 Mitgliedern

Der Verein war 1991 als Fremdenverkehrsverband Kohrener Land gegründet worden. Seit Ende 2016 trägt er den heutigen Namen. Er hat ein rundes Hundert Mitglieder, vor allem Freizeit-Anbieter, Gastronomen und Pensionsbetreiber zwischen Narsdorf, Pahna und dem Bornaer Raum. Und die benötigen, erst recht nach eineinhalb Jahren pandemie-bedingter wirtschaftlicher Unwägbarkeiten, Besucher und Nutzer, sagte Vereinsgeschäftsführerin Regina Heinze. „Nehmen Sie gerade jetzt die Angebote in den Herbstferien wahr“, warb sie.

Spaziergang mit Historie und Humor

Dass sich manches verändert hat, erwähnte „Michael von der Straßen“. Der hatte in seiner Amtszeit als kurfürstlicher Geleitsmann (vergleichbar mit dem späteren Amtshauptmann und dem heutigen Landrat) in Borna von 1510 bis 1531 mehrfach Martin Luther beherbergt. Darsteller Thomas Claus begrüßte „Hieronymus Lotter“ und stellte ihn auch als Geschäftsmann vor.

Wobei er meinte, dass in Borna „Geschäfte machen“ schwierig ist: Ratskeller derzeit zu, Restaurant im „Golden Stern“ wegen dessen Sanierung geschlossen... Sein Gast aber nahm es mit Humor: „So lange die Leute noch auf den Markt kommen, wenn es heißt, dass hier etwas stattfindet, ist Borna noch nicht verloren“, entgegnete Schauspieler Karsten Pietsch. Weitere Stationen auf ihrem Spaziergang waren das Horn’sche Haus (eins der ältesten Gebäude der Stadt), der Martin-Luther-Platz mit dem Denkmal des Reformators und die Emmauskirche.

Hauptversammlung des Vereins in Frohburg

Eine Feier zum Jubiläum gibt es wegen Corona nicht. Am 25. November trifft sich der Verein im Bürgerzentrum Frohburg zur Jahreshauptversammlung. Auf ihr geht es um strategische Fragen. Zudem wird der Vorstand neu gewählt, dem bisher Karsten Richter (CDU), der frisch gewählte Bürgermeister von Frohburg, vorsteht.

Lesen Sie auch

Von Ekkehard Schulreich/Olaf Krenz