Tourismusverein fragt: Was ist wichtig fürs Kohrener Land?

Was fehlt dem Kohrener Land inklusive Borna, um mehr Touristen zu begeistern? Diese Frage ist eine von anderthalb Dutzend, die der gleichnamige Tourismusverein jetzt seinen Mitgliedern, aber auch allen anderen, denen die touristische Entwicklung am Herzen liegt, stellt. Von der Fragebogen-Kampagne, die bis 25. Februar läuft, erhofft sich der Vorstand fundierte Aufschlüsse über Aufgabenfelder, auf die sich der Verein in den kommenden Jahren konzentrieren soll. Auf der Mitgliederversammlung am 20. April im Domizil des Oldtimervereins Kohren-Sahlis sollen erste Ergebnisse vorliegen.

Zusammenschluss von Hoteliers und Gaststätten-Betreibern

Seine Finanzen neu zu ordnen und auf eine solidere Grundlage zu stellen, hat der Tourismusverein Borna und Kohrener Land, ehemals Fremdenverkehrsverband Kohrener Land, in den vergangenen drei Jahren geschafft. „Nun geht es an die inhaltliche Konsolidierung. Dabei wollen wir die Leute mitnehmen“, sagt Karsten Richter, Vorsitzender des gut 100 Mitglieder zählenden Zusammenschlusses, zu denen neben Hoteliers, Gaststätten-Betreibern und Freizeit-Anbietern auch die drei Kommunen Borna, Geithain und Frohburg gehören.

Wie kann das Kohrener Land für Touristen attraktiver werden? Der Tourismusverein hat dazu einen Fragebogen entwickelt. Hier: Theusdorf. Quelle: Gabi Sporbert

Was ist den Mitgliedern wichtig? Wo sehen sie Nachholebedarf? Was erwarten sie von ihrem Verein als Dienstleister? Darüber erhoffe man sich Aufschluss: „Möglichst jeder sollte sich in den nächsten Tagen und Wochen damit befassen.“

Prioritäten setzen für die Region Kohrener Land

In der Konsequenz entstehe eine Prioritäten-Liste mit Aufgaben-Feldern und Kosten für deren Umsetzung, so Richter: „Dann wissen wir, was wir uns leisten wollen und können und was wir gegebenenfalls zurück stellen.“ Fakt sei, eine Intensivierung des Tourismus' bringe der gesamten Region wirtschaftliche Vorteile. Sie sei deshalb im Interesse vieler, die hier zu Hause seien.

Fragebogen im Netz Der Fragebogen „Zukunft des Tourismusvereins Borna und Kohrener Land“, der in diesen Tagen allen Mitgliedern zugeht, ist auch auf der Homepage des Vereins https://www.tourismusverein-borna-kohrenerland.de zu finden. Zudem kann er in der Geschäftsstelle des Vereins in Borna angefordert werden (Telefon 03433/873195, info@tourismus-bk.de). Eine Teilnahme ist jedem möglich, auf Wunsch auch anonym. Bis 25. Februar muss der Bogen ausgefüllt und abgegeben sein.

Deshalb setze man ausdrücklich auch auf fundierte Anregungen von Nicht-Mitgliedern. Gesetzt seien die drei Schwerpunkte Marketing für die Ausflugs- und Urlaubsregion, der Betrieb der Information auf dem Bornaer Markt und die Trägerschaft der Leader-Förderregion Land des Roten Porphyrs gemeinsam mit dem Heimat- und Verkehrsverein Rochlitzer Muldental.

Das neue Logo des Tourismusvereins Borna und Kohrener Land. Quelle: Tourismusverein Borna und Kohrener Land

Leader-Millionen machten vieles möglich

Dass die Förderung eine Menge bringe, vieles überhaupt erst möglich mache, sagt Geschäftsstellen-Leiterin Regina Heinze mit Verweis auf ins Auge fallende Beispiele: den Umbau des Kohrener Bahnhofs zu einem Wohn- und Geschäftshaus, die Sanierung des Geithainer Stadttors und der Greifenhainer Kirchtürme, die Umwandlung der Rodaer Dorfschule zu einer Arztpraxis. Rund sechs Millionen Euro Leader-Förderung seien von 2015 bis 2020 allein in Geithain und Frohburg in private, kommunale und kirchliche Projekte geflossen: „Wir hoffen, dass es 2022 mit einer neuen Förderperiode weitergeht.“

Über die letzten verfügbaren Gelder befindet der Koordinierungsausschuss, der am 5. Februar tagt. Die Nachfrage übersteigt den Rahmen um ein Mehrfaches. Für 2020 plane man einen erneuten Ideen-Wettbewerb, so Heinze. Zudem aktualisiere und erweitere man die Publikation im Hemdentaschen-Format über Rittergüter und Herrenhäuser in der Leipziger Region.

Neue Drucksachen für Messe-Auftritte

Neue Drucksachen hat auch der Tourismusverein vorgelegt. Die 20.000 Gästeführer und 10.000 Imagebroschüren seien nicht nur in der Information in Borna gefragt, sagt Regina Heinze: „Mit beidem werben wir in diesem und im nächsten Jahr wieder auf Messen.“

Der Schwindpavillon Rüdigsdorf: Die Hemdentaschen-Format über Rittergüter und Herrenhäuser in der Leipziger Region soll erweitert werden. Quelle: Jens Paul Taubert

Auf der Mitteldeutschen Handwerksmesse Mitte Februar in Leipzig ist der Verein traditionell selbst vertreten. Der Rochlitzer Partnerverein übernimmt für die Kohrener die Werbung auf der Grünen Woche in Berlin und auf Reise-Messen in Chemnitz und Dresden mit. Gemeinsam mit den Rochlitzern sind außerdem drei weitere Veröffentlichungen in Vorbereitung: eine über regionale Köstlichkeiten, Erlebnisangebote für Kinder und Pauschalen für Urlauber.

Frohburg setzt neue Wegweiser

Ein Stück vorankommen will man im Kohrener Land bei der Neuausschilderung von Wanderwegen. Da die in den neunziger Jahren aufgestellten hölzernen Wegweiser vielerorts verschlissen sind, muss Ersatz her. Die Stadt Frohburg will deshalb einige Wege auf das inzwischen übliche Weiß-Grün umrüsten, zuerst auf dem frequentierten Weg, der Frohburg und Kohren-Sahlis durch den Streitwald verbindet.

Von Ekkehard Schulreich