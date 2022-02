Trabant-Diebstahl in Pegau endet nach kurzer Fahrt – aber Teile weg

Pegau

Der Diebstahl seines Oldtimer ist zwar missglückt. Dennoch hat der Vorfall dem Eigentümer eines Pkw Trabant reichlich Verdruss eingebracht. In der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag versuchten Unbekannte in Pegau, eben diesen „Plastikbomber“ zu stehlen, der am Groitzscher Fußweg stand. Die Tatzeit liegt zwischen 22 und 2.30 Uhr, und Sie brachen dazu das Auto auf, schlossen es kurz und fuhren davon...

Allerdings kamen sie nicht weit, wie sich dann herausstellte. Noch in derselben Nacht wurde der Diebstahl von einem Bekannten des Eigentümers bemerkt, was er der Polizei meldete. Die Beamten fanden das Fahrzeug nur etwa 200 Meter entfernt vom Abstellort. Da es sich um ein nicht zugelassenes Auto handelt, war auch nur wenig Benzin im Tank gewesen, sodass den Tätern bereits nach wenigen Metern augenscheinlich der Sprit ausgegangen und der Trabant stehen geblieben waren.

Allerdings hatten sie es damit nicht bewenden lassen. Sie bauten zahlreiche Teile des Pkws aus und nahmen sie mit. Der Schaden wurde mit circa 600 Euro angegeben. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls im besonders schweren Fall aufgenommen.

Von LVZ