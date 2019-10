Trafohäuschen in der Röthaer Güntzelstraße ziert bald ein Papagei

Rötha

Das unscheinbare Trafohaus in der Güntzelstraße in Rötha soll mit dem Bild eines Papageien verziert werden. Das hat eine Jury entschieden, die aus acht Mitgliedern des Jugendforums Rötha bestand sowie aus Bürgermeister Stephan Eichhorn (parteilos) und dem Stadtratsmitglied und ehrenamtlichen Kinder- und Jugendwart Maximilian Anger (Fraktion Linke).

Hintergrund ist eine Aktion, zu der das Jugendforum die Mädchen und Jungen der Grundschule in Rötha eingeladen hatte. Gemeinsam mit Kindern will ein Graffiti-Künstler das Trafohäuschen des Energieversorgers Envia verschönern.

15 Kinder folgten dem Aufruf des Jugendforums

Mehr als 15 Kinder sind dem Aufruf des Jugendforums gefolgt und haben insgesamt 20 Bilder mit ihren Vorschlägen eingereicht. Die Jury hat sich die Bilder angesehen und war sich über die drei schönsten weitgehend einig. Verwirklicht wird nun am 31. Oktober der Siegerentwurf, ein bunter Papagei.

Der Papagei wurde von der Jury als Siegerentwurf für die Gestaltung des Trafohäuschens ausgewählt. Die beiden anderen Bilder belegten die Plätze zwei und drei. Quelle: Vivien Schwenke

Auf dem zweiten und dritten Platz landete ein großer Pfau und eine Zeichnung mit mehreren Tieren. Die Schöpfer der drei erstplatzierten Bilder dürfen am Reformationstag sogar mitmachen, wenn Lino Sayah das Bild an die Wand sprüht. Der Graffiti-Experte, der im Leipziger Umland Workshops durchführt und unter anderem schon mit Jugendlichen im Tierpark Geithain und mit Schülern der Bornaer Dinterschule gearbeitet hat, wird die Kinder am Vormittag einweisen, bevor es am Nachmittag ernst wird mit der Verschönerung des Häuschens.

Jugendliche bekamen in Rötha Gegenwind für ihr Projekt

Auf der jüngsten Sitzung des Röthaer Stadtrates hatten die Jugendlichen für viele überraschend noch einmal Gegenwind für ihr Projekt erfahren. Einen Monat zuvor, im September, waren sie damit auf breite Zustimmung gestoßen und hatten die Zusage erhalten, dass der Bürgermeister und wenigstens ein Stadtrat für die Jury zur Verfügung standen.

Erst als die Jugendlichen und die Öffentlichkeit die Sitzung verlassen hatten, muss es damals kritische Stimmen gegeben haben. Als die Jugendlichen in der Oktobersitzung die gemalten Vorschläge der Schulkinder in der Tasche hatten und über die bevorstehende Auswertung und Gestaltung des Trafohäuschens sprachen, stellte Uwe Wellmann ( CDU) das Projekt in Frage.

Das Trafo-Häuschen der Envia in der Güntzelstraße in Rötha. Quelle: André Neumann

Graffiti-Projekt holt Sprayer-Szenen mit illegalen Aktionen nach Rötha ?

„Ich staune über die öffentliche Bekanntgabe des Projektes ohne Beteiligung der Stadt“, sagte er auch mit Blick auf die Berichterstattung in der LVZ. Im Kern ging es Wellmann um die Befürchtung, sich mit dem Graffiti-Projekt Leipziger Verhältnisse in die Stadt zu holen, wo sich Sprayer-Szenen mit illegalen Aktionen auf öffentlichen Flächen Konkurrenz machen. „Wenn wir uns die Falschen hierher holen“, mutmaßte Wellmann, „kriegen wir das nicht wieder los.“

Vivien Schwenke vom Jugendform erklärte, es gehe ja gerade um eine Verschönerung der Stadt. Mehrere Stadträte sagten, sie würden die Befürchtungen nicht teilen, und Bürgermeister Stephan Eichhorn meinte, die Stadt habe ohnehin keine Handhabe, das Projekt zu verhindern, denn es handele sich um eine Zusammenarbeit zwischen dem Jugendforum und der Envia als Eigentümer des Gebäudes.

Seitens des Energieversorgers sagte Martina Flade der LVZ, das Projekt in Rötha sei eines von vielen Graffiti-Vorhaben, die der Energieversorger finanziell unterstütze oder für die er eigene Gebäude zur Verfügung stelle. „Diese Projekte erfreuen sich großer Beliebtheit.“

