Baustelle und Krise im Verein - Trages verschiebt sein Fischerfest-Jubiläum um ein Jahr Ende Oktober war das Fischerfest in Trages lange für viele eine beliebte Adresse. Jetzt fällt ausgerechnet das Jubiläumsfest aus. Der Feuerwehrverein will es aber im kommenden Jahr nachholen, dann hoffentlich wieder mit Fischen im Teich.

Weil der Kitzscheraner Ortsteil eine Baustelle ist, fällt das Fischerfest in Trages in diesem Jahr aus. So sieht der Dorfteich derzeit aus. Quelle: André Neumann