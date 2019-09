Böhlen

Mit einem weißen Kleintransporter Renault Master verschwand ein unbekannter Täter aus Böhlen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der Nutzer das Firmenfahrzeug im Wert von etwa 15.000 Euro am Mittwochabend gesichert in der Karl-Bartelmann-Straße abgestellt. Als er am Donnerstagfrüh halb sieben wieder zur Baustelle fahren wollte, war das Fahrzeug verschwunden. Im Transporter hätten sich neben dem Fahrzeugschein noch diverse Werkzeuge, Maschinen und Baumaterialien in noch nicht bekanntem Wert befunden.

Der Mann verständigte sowohl den Inhaber der Firma als auch die Polizei, die nun das entwendete Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen L – PX 7293 auf die Fahndungsliste gesetzt hat. Die Soko „Kfz“ hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von LVZ