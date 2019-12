Traumberuf: Röthaer wird mit 44 Jahren Malermeister

Rötha

Die Handwerkskammer zu Leipzig freut sich über die offenbar wieder steigende Bedeutung des Meistertitels im Handwerk. 228 Handwerkerinnen und Handwerker aus 18 Berufen haben in diesem Jahr ihre Meisterprüfung abgelegt, 25 Prozent mehr als im Vorjahr.

Einer davon ist Heiko Dietzold aus Rötha. Der hat sich mit über vierzig noch einmal auf die Schulbank gesetzt und mit dem Meisterlehrgang zu seinem ursprünglichen Handwerk zurück gefunden.

Als Kind wollte Heiko Dietzold Pilot werden

Als Kind wollte Heiko Dietzold Pilot werden. Es zog ihn dann zwar doch nicht in die Lüfte, aber immerhin schon zeitig in die Fremde. Nach der Schule absolvierte er eine Berufsausbildung zum Maler und Lackierer in München. Im Anschluss an die Lehre arbeitete er dort noch ein halbes Jahr, dann kam er nach Sachsen zurück, wo er in Markkleeberg lange glücklich in seinem Beruf war.

Bis zu einem Bandscheibenvorfall. Er musste dem Beruf den Rücken kehren und sich neu orientieren. Heiko Dietzold ließ sich zum Fitnesstrainer umschulen. Das funktionierte, weil er genau wusste, was er tun kann und was nicht. Heute sagt er über die neue Tätigkeit: „Auch wenn es eine schöne Zeit war, sprang der Funke nie so ganz über. Im Gegenzug ist die Leidenschaft für meinen erlernten Beruf nie erloschen.“

Als Geselle würde es wieder gesundheitliche Probleme geben

Mit anderen Worten: Der Röthaer wollte wieder als Maler und Lackierer arbeiten. Allerdings weniger als Geselle, weniger mit schweren Farbeimern in der Hand und langem Arbeiten über dem Kopf. Denn dann, das ist ihm klar, würde es im Laufe der Zeit wieder zu gesundheitlichen Komplikationen kommen. Als Meister, noch dazu mit einem eigenen Betrieb und Angestellten, so sein Kalkül, könnte er sich mehr administrativen Aufgaben widmen „und weniger an der Baustellenfront kämpfen“, wie er sagt.

Heiko Dietzold, Rötha: Maler, Fitnesstrainer, jetzt Malermeister. Quelle: lookbook.photo

Also setzte er sich im Jahr 2018 noch einmal auf die Schulbank. Mit 43 Jahren und rund 25 Jahre nach Schule und Lehre. Zudem als einer der Älteren unter den Meisteranwärtern. Die Absolventen sind laut Handwerkskammer im Durchschnitt 30 Jahre alt.

„Mit Anfang 40 gehört man nicht zum alten Eisen und sollte um Weiterbildungen keinen Bogen machen“, ist der Röthaer überzeugt. „Im Gegenteil, vielleicht hat man da sogar erst die nötige Reife und Erfahrung gesammelt, um Führungsaufgaben zu bewältigen“, glaubt er jetzt, nach bestandener Meisterprüfung. Dennoch gibt er zu: „Es war nicht leicht, wieder rein zu kommen“.

Röthaer will einen kleinen Betrieb in Leipzig kaufen

Doch nachdem er die Meisterschule innerhalb eines Jahres geschafft und die Prüfung erfolgreich bestanden hat, ist er mächtig stolz auf sich. Um sich gleich ins Geschäftliche zu stürzen. Denn das neue Jahr will Heiko Dietzold schon als Inhaber einer kleinen Firma in Leipzig beginnen, die er einem Handwerker abkauft, der in den Ruhestand geht.

Seine Pläne für die Zukunft umreißt er dabei sehr konkret: „In zehn Jahren“, sagt Heiko Dietzold, „möchte ich zurückblicken können und mich darüber freuen, dass ich mit dem Erwerb des Meisterbriefs die Basis dafür gelegt habe, im Handwerk lange glücklich zu sein. Ich hoffe, dann ein Unternehmen mit zehn Festangestellten zu führen und so erfolgreich zu wirtschaften, dass sie und ich mit ihren Familien ein sorgenfreies Leben führen können.“

Lesen sie auch:Kammer will Wiedereinführung der Meisterpflicht

Junge Handwerksmeister erzählen

Von André Neumann