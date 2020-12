Treffen in Groitzsch und Hopfgarten: Polizei soll eingreifen

Groitzsch/Frohburg

Der Glühwein-Rundgang, den am Sonnabend drei Gastronomen in Groitzsch organisierten, ließ im Polizeirevier mehrfach das Telefon klingeln. In Hopfgarten war es eine größere Gruppe festlich Gekleideter, die am Sonntag aufmerksame Bürger in Unruhe versetzte.

Glühwein-Event mit Genehmigung

Die Groitzscher Anrufer argwöhnten, das Freiluft-Event mit drei Nachfüll-Stationen für das wärmende Getränk, das eine gute Resonanz fand, würde die Hygiene-Auflagen ignorieren. Die Polizei war deshalb in der Friedrich-Ebert-Straße vor Ort – und sah solche Befürchtungen nicht bestätigt. „Wir haben das abgeklärt. Die Veranstalter hatten eine Genehmigung des Landratsamtes“, so die Polizei. Diese Information reichte sie auch an all jene weiter, die im Laufe des Nachmittags die Beamten über den mutmaßlichen Rechtsverstoß in Kenntnis setzen wollten. Die Spaziergänger auf dem Rundkurs durften die Getränke nur zum Mitnehmen „tanken“ sollten nicht verweilen, sondern den dritten Advents-Sonnabend vor allem bei Bewegung an frischer Luft genießen.

Festgesellschaft feiert Hochzeit

Ein vermeintlicher Regelverstoß wurde am Sonntag in Hopfgarten angezeigt. Hier hatte sich ein Bürger an die Polizei gewendet, weil ihm eine Festgesellschaft nicht gesetzeskonform erschien. Die Beamten konnten die Angelegenheit aber, gestützt auf die Corona-Verordnung, aus der Ferne klären: Die 20 Menschen durften durchaus zusammenkommen, um einen ganz besonderen Tag würdig zu begehen: eine Hochzeit.

