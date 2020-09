Rötha

Der erneut trockene Sommer hat unter den Stadtbäumen in Rötha ein prominentes Opfer dahingerafft. An den Zweigen einer Buche, die am 3. Oktober 2010 gepflanzt worden war, hängt kein einziges grünes Blatt mehr. Der Baum war damals aus Anlass der zwanzigjährigen Partnerschaft von Rötha mit Murrhardt (in Baden-Württemberg) in die Erde gesetzt worden.

Allerdings nicht dort, wo sie jetzt offenbar vertrocknet ist. Der Baum stand ursprünglich auf dem einstigen Freigelände neben dem Mehrgenerationenhaus in der Straße der Jugend. Weil dort ein neuer Kindergarten gebaut wird, musste die Buche weichen.

Deswegen wurde sie im zurückliegenden Frühjahr verpflanzt. Seitdem steht sie vor der Grundschule in der August-Bebel-Straße in einem Park. Die Blätter haben sich zusammengerollt und zeigen durchweg eine rostrote Färbung. Doch fürs Herbstlaub ist es eigentlich noch zu zeitig. Knospen, die im nächsten Frühjahr austreiben könnten, sind keine zu sehen.

Der Baum war vor zehn Jahren gepflanzt worden. Quelle: André Neumann

Steinbach bedauert vertrockneten Baum

„Der Baum ist abgängig“, konstatiert Hans-Joachim Keil so nüchtern wie betrübt. Der Grünlandexperte aus Rötha ist seit Kurzem beim städtischen Bauhof beschäftigt und gehört auf der Liste der SPD dem Röthaer Stadtrat an. Keil meint, einen schon so großen Baum hätte man eigentlich nicht mehr verpflanzen dürfen. Und wenn, dann nur mit erheblich größerem Aufwand. Doch sei es wegen des Kindergarten-Neubaus eben nötig gewesen. Die Trockenheit sei für die Buche erschwerend hinzugekommen.

Walter Christian Steinbach, der Vorsitzende des Fördervereins „ Rötha – Gestern. Heute. Morgen.“ bedauert den Verlust des Baumes und vermutet, dass zu wenig gegossen wurde. Er schränkt aber ein, dass er das nicht beurteilen könne. Bürger hätten sich wegen des Baumes an ihn gewandt und gemeint, dass doch der Hausmeister der Schule das regelmäßige Gießen hätte mit übernehmen können.

Kaum Schäden im Schlosspark

Steinbach verweist in dem Zusammenhang auf die Bemühungen seines Vereins um den Schlosspark. Dort hätten Vereinsmitglieder neu gepflanzte Bäume und Sträucher, besonders die gespendeten Rhododendren, mit Wasser aus der kleinen Pleiße und einer kleinen Pumpe bei Bedarf immer Mittwochnachmittags gegossen.

„Wir sind ganz gut über den Sommer gekommen“, freut sich Steinbach. Nur mit einem Baum gebe es Probleme, der einen Schaden an der Rinde habe. Insgesamt sei der Schlosspark jetzt in einem guten Zustand, auch weil die Stadt ihn regelmäßig mähen lasse, lobt der Vereinsvorsitzende.

Maria Lenk beim Gießen im Schlosspark Rötha. Quelle: privat

Röthas Bürgermeister Stephan Eichhorn (parteilos) versicherte der LVZ dagegen, dass auch der Baum vor der Schule gegossen worden sei. Und er sagt: „Wir haben ihn noch nicht ganz aufgegeben.“ Man wolle jetzt bis zum Frühjahr abwarten. Erhole der Baum sich nicht, würde er dann wahrscheinlich durch einen Neuen ersetzt.

Nicht das erste Missgeschick

Mit der Partnerschafts-Buche erleidet die Stadt nicht zum ersten Mal ein Missgeschick mit symbolträchtigen Bäumen. Im Dezember 2015 war oberhalb des Hainer Sees, an einem Gedenkstein für die abgebaggerten Orte Hain und Kreudnitz, ein Baumdenkmal für die Deutsche Einheit gepflanzt worden. Es besteht aus einer Kiefer, einer Buche und einer Eiche. Die deutschlandweite Aktion der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald stand unter Schirmherrschaft der Bundeskanzlerin.

Ein knappes Jahr später waren nach einem trockenen Sommer und fehlender Pflege alle drei Bäume eingegangen. Es wurden neue gepflanzt und besser gepflegt. Nach dem dritten trockenen Sommer in Folge ist nur die Buche etwas angeschlagen, sie hat aber neben etlichen trockenen auch noch viele grüne Blätter. Und neu angelegte Knospen, was für das nächste Jahr hoffen lässt.

Von André Neumann