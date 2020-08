Trockenheit und Kostendruck: Die Existenz von Bauer Lohmann ist bedroht

Seit 30 Jahren ist Steffen Lohmann Landwirt in Wenigossa, doch so schwierig wie heute war das Arbeiten noch nie: Kostendruck, Trockenheit und düstere Aussichten. Betriebe wie seinen werde es bald nicht mehr geben.

Seit 30 Jahren betreibt Steffen Lohmann Landwirtschaft in Wenigossa. Seine Mastrinder hat der Einzelbauer in einem Stall in Kohren-Sahlis untergebracht. Quelle: Kathrin Haase