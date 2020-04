Trotz Corona: Aldi will Filiale in Borna am Jahresende eröffnen

Borna

Der Discounter Aldi hält trotz Corona an der Errichtung eines neuen Marktes an der Kreuzung Leipziger Straße/ Sachsenallee in Borna fest. „Die derzeitigen Beschränkungen im Rahmen der Corona-Pandemie haben aktuell keine gravierenden Auswirkungen auf den Baufortschritt“, erklärt Axel von Schemm, Manager External Communications Marketing & Communications Aldi Einkauf GmbH in Essen. Die Eröffnung des neuen Marktes sei weiterhin für Ende des Jahres geplant.

In den letzten Wochen waren die Bäume auf dem Areal gerodet worden. Jetzt erfolge der Rohbau des Gebäudes, der bis Juli beendet sein soll. Optisch werde der neue Markt wie alle anderen Märkte im Zuge der Modernisierung der Filialen im Bereich von Aldi-Nord nach dem aktuellen Filialkonzept „ANIKo“ ( Aldi Nord Instore Konzept) gestaltet. Das bedeute mehr Platz, breitere Gänge und ein größeres Angebot an Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Backwaren. Zudem gebe es eine größere Verkaufsfläche, im konkreten Fall 1200 Quadratmeter.

Der neue Markt werde durch eine Photovoltaikanlge auf dem Dach mit Strom versorgt. Die Energie aus der Abwärme von Kühltruhen und -schränken werde durch eine sogenannte Betonkernaktivierung zu Beheizung beziehungsweise Kühlung des Marktes genutzt.

Das Gebäude erhält nach Angaben von Aldi-PR-Chef von Schemm graue Klinkersteine sowie eine begrünte Fassade. Am Markt entsteht ein Parkplatz für 100 Fahrzeuge, der über zwei Zufahrten erreichbar ist.

Zwei Bornaer Aldi-Filialen schließen

Nach der Eröffnung des neuen Marktes schließt der Discounter seine beiden bisherigen Bornaer Filialen. Die Mitarbeiter des Aldi-Marktes in der Lobstädter Straße werden in einem anderen Markt in der Region beschäftigt. Zur Zukunft des Marktes in der Oststraße lasse sich gegenwärtig noch nichts sagen, so von Schemm weiter.

Um die Ansiedlung des neuen Aldi-Marktes hatte es vor zwei Jahren heftige Auseinandersetzungen gegeben. Ursprünglich sollte er an der Ecke Sachsenallee/Breiter Teich errichtet werden. Dagegen hatte es heftige Bürgerproteste gegeben. Deshalb hatte der Stadtrat die Pläne abgelehnt.

