Trotz Corona: Borna plant weiter einen „echten“ Weihnachtsmarkt

Auf dem Bornaer Markt vorm Rathaus ist es unübersehbar. Es wird bald Weihnachten. Nicht nur der Christbaum steht schon. Dort werden derzeit auch die Buden für den Weihnachtsmarkt aufgestellt. Der soll in diesem Jahr stattfinden, Corona zum Trotz.

Kaum Menschenmassen

„Bei uns ist es ja nicht so wie in Nürnberg oder Leipzig“, erklärt Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke). Menschenmassen drängen sich in der Vorweihnachtszeit eher selten über den Markt. Die Zahl der Besucher sei deshalb kalkulierbar und auch überschaubar.

Ein Alkoholverbot, wie es die nahe Großstadt Leipzig jetzt für ihren Weihnachtsmarkt erlassen hat, soll es in Borna nicht geben. Der Glühweingenuss sei in aller Regel eher moderat, sodass Betrunkene nicht zum typischen Bornaer Weihnachtsmarktbild gehören.

Buden werden auseinandergezogen

Allerdings werden die Marktstände und Buden auseinandergezogen. Es gehe darum, Platz zu schaffen. Außerdem wird das Kulturprogramm abgespeckt, obwohl es auch in diesem Jahr wieder einen lebendigen Adventskalender gibt. Ansonsten plant die Stadt aber keinerlei corona-bedingte Einschränkungen, wenngleich natürlich die üblichen Corona-Regeln gelten. Das Ordnungsamt ist vor Ort, so Luedtke. „Und die Mitarbeiter sprechen die Leute auch an“, sofern sich jemand nicht an die Pandemie-Vorgaben hält.

Sicherheitsdienst vor Ort

Es gibt einen Sicherheitsdienst, mit dem die Stadt die Verträge so gestaltet hat, dass sie im Falle eines Verbots für Weihnachtsmärkte in Sachsen ohne Blessuren aus den Vereinbarungen kommen würde.

„Echter“ Weihnachtsmarkt

Anders als vor Jahresfrist handelt es sich um einen „echten“ Weihnachtsmarkt, der am 27. November eröffnet werden soll. Damals hatte die Stadt in der Adventszeit einen permanenten Wochenmarkt erlaubt, auf dem es auch weihnachtliches Gebäck wie Kräppelchen sowie andere Weihnachtswaren gab. Allerdings hatte sich die Corona-Lage dann recht schnell derart verschlechtert, dass der Markt geschlossen werden musste.

Wochenmarkt hinter dem Rathaus

Auf die Angebote der Wochenmarkthändler muss aber auch in der Weihnachtszeit niemand verzichten. Die bauen ihre Stände hinter dem Rathaus auf.

