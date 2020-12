Es ist nur ein Tag, aber der könnte reichen: Am Montag noch wurde die Klasse der Verwaltungsfachangestellten am Beruflichen Schulzentrum in Böhlen unterrichtet. Dabei war schon am Freitag klar, dass eine Schülerin mit Corona infiziert ist. Erst am Dienstag wurde die Klasse in Quarantäne geschickt.