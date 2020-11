Böhlen/Borna

Bis zum erneuten Lockdown sah es vergleichsweise gut aus für das Leipziger Symphonieorchester (LSO). „Wir haben seit der Sommerpause insgesamt 16 Konzerte gegeben“, sagt Wolfgang Rögner, der Intendant des Orchesters. Natürlich unter Corona-Bedingungen und damit mit potenziell weniger Zuschauern als üblich. Aber die Plätze, die besetzt werden durften, waren voll. Mehr noch: Beim Operettenkonzert am Schmetterling in Bad Lausick waren 220 Leute zugelassen. „Und es standen noch einmal so viele daneben“, so Rögner.

Wertschätzung für die Musiker

Ohnehin erfahren die Musiker im Corona-Jahr offenkundig eine ganz besondere Wertschätzung. Die große Rückgabewelle bei den Anrechten, immerhin keine völlig unrealistische Befürchtung, blieb im Sommer aus. Zudem wollte kaum jemand Geld für die coronahalber ausgefallenen Konzerte in der letzten Saison zurück. „Wir haben unter dem Strich sogar mehr Anrechte als vorher“, sagt Rögner.

Anzeige

Sechs Anrechtskonzerte geplant

Insgesamt sind in dieser Spielzeit sechs Anrechtskonzerte geplant, wobei von Anfang an klar war, dass die Saison unter Corona-Vorzeichen stehen würden. Zumindest die erste Konzertstaffel ging, wenn auch mit besetzungstechnisch abgeschmolzenem Repertoire, wie geplant über die Bühne. Außerdem spielte das LSO anlässlich der Feiern zum 30. Jahrestag der Wiedervereinigung im Goldenen Stern in Borna. Zu erleben waren sie dabei online.

Von Nikos Natsidis