Trotz Lockdown hohe Zahl an Einsätzen für Pegauer Feuerwehren 

Pegau

Die Hoffnung wächst, doch wieder in größerer Runde zusammenzukommen als nur bei den Einsätzen. „Im zweiten Jahr schon haben wir keine Gesamthauptversammlung durchführen können“, sagt Marco Becher. Als Pegauer Stadtwehrleiter ist er für fünf Ortsfeuerwehren verantwortlich. Sonst finden diese Treffen für Bilanz und Ausblick sowie – alle fünf Jahre – Wahlen zum Ende des ersten Quartals statt. „Aber Corona hat uns gestoppt. Vielleicht können wir ja wenigstens 2021 ein Sommerfest veranstalten mit allen 210 Mitgliedern sowie ihren Partnerinnen und Partnern.“

Hauptbrandmeister Marco Becher ist in Pegau Stadt- und Ortswehrleiter. Quelle: Olaf Krenz

Soziales Miteinander auf Eis gelegt

Schließlich hat der sonst, wie er meint, „super“ Zusammenhalt in den Wehren Kitzen, Schkorlopp, Pegau, Werben und Wiederau sowie zwischen ihnen aufgrund der Beschränkungen doch gelitten. „Es gab im Lockdown keine Kameradschaftsabende, die Altersabteilungen durften sich längere Zeit nicht versammeln, und in den Jugendwehren sind sich die Mädchen und Jungen über Monate nicht begegnet“, so Becher. Zudem fanden die üblichen Besuche bei runden Geburtstagen zeitweise nicht und sonst nur an der Tür statt. „Das Ganze bedrückt die Feuerwehrleute.“

Recht hohe Einsatzzahl

Was aber die generelle Einsatzbereitschaft und das Engagement der aktiven Truppen nicht negativ beeinflusste, stellt Pegaus Chef-Kamerad klar. „Wir haben im Vorjahr immerhin 85 Einsätze absolviert.“ Wobei es zwar in den beiden Lockdown-Zeiten ruhiger war, zu Jahresbeginn und im Sommer aber einige mehr gab. Insgesamt ist die Zahl recht hoch nach 78 (2019), 116 (2018 – Rekord), 62 (2017) und 29 (2016). „Auf dieses Niveau bewegen wir uns auch in diesem Jahr zu – trotz Lockdown.“

Technische Hilfen dominieren

Dabei ist das Löschen von Bränden in Pegau und seinen Ortsteilen – die ureigenste Aufgabe der Floriansjünger – gerade einmal bei nur 13 Alarmmeldungen, also weniger als einem Sechstel, erforderlich gewesen. „Gerade der Wohnhausbrand in der Bahnhofstraße am Heiligabend hat alle gefordert“, nennt Marco Becher ein Beispiel.

42-mal ging es um technische Hilfeleistungen, vor allem bei Unfällen und nach Stürmen. Recht anspruchsvoll war es etwa im September, als an der Bundesstraße 2 Richtung Audigast nach dem Zusammenstoß von zwei Pkws einer eingeklemmten Person und verletzten Kindern zu helfen war.

Nach einem Unfall auf der Bundesstraße 2 zwischen Pegau und Audigast trennt die Feuerwehr Tür und Dach vom Pkw Hyundai, um mit Hilfe von Rettungssanitätern die Fahrerin zu befreien. Quelle: Ronny Wiesner

Unterstützung anderer Kommunen

Bei 28 Einsätzen wurden die Ortswehren der Elsterstadt zur Unterstützung in andere Kommunen gerufen (nicht extra aufgeschlüsselt). Dazu gehörten der Wohnausbrand in Elstertrebnitz im April, der Feldbrand bei Großgörschen (nahe Monarchenhügel) im Juli und das Feuer in Kleindalzig (Stadt Zwenkau) vom August, als aus einem Küchen- ein Wohnhausbrand wurde. Nur wenig später dann halfen Pegauer zwei Tage bei dem ausgedehnten Waldbrand in Beilrode (Kreis Nordsachsen). Vervollständigt wird die Statistik von zwei Fehlalarmen.

Psychische Belastung der Wehren

Noch mehr zu schaffen bei den Einsätzen als die Anstrengungen machen seinen Leuten die Opfer, sagt der Stadtwehrleiter. „Wir sind im Vorjahr auf 36 Verletzte und sechs Tote getroffen.“ Letztere waren zwei Suizide und vier Personen, die nach Türöffnungen in ihren Wohnungen gefunden wurden.

„Man erschrickt, wenn man die Zahlen zusammensieht, wie viele es sind.“ Vor Ort und beim Umgang damit ist das eine enorme Belastung für die Kameraden, weiß er. „Und es ist eine hohe Verantwortung für die Führungskräfte, darauf zu achten, dass nicht jeder alles sehen muss. Wir wollen keinen verheizen.“ Was gerade für Jüngere gilt.

Ordentliche Mitgliederzahlen

Personell sind zumindest vier der fünf Ortswehren ganz gut aufgestellt, findet Becher. Von insgesamt 115 Einsatzkräften, darunter acht Frauen, gehören 39 zu Pegau (plus drei Doppelmitgliedschaften aus anderen Wehren), 26 zu Schkorlopp und je 19 zu Werben und Wiederau.

Wehr Kitzen ohne Tagesbereitschaft

„Unser Problemkind ist Kitzen mit nur zwölf Aktiven, darunter drei über 65-Jährige. Da ist die Einsatzbereitschaft total gefährdet.“ Was nichts mit Alter und Wollen („Die da sind, engagieren sich.“), sondern der Zahl und den Arbeitsplätzen zu tun hat. „Tagsüber ist kein Ausrücken in erforderlicher Stärke möglich, deshalb ist die Wehr da abgemeldet. Nachts ist es zumindest schwierig.“

Trotz der Bemühungen vor Ort – Becher spricht sogar von „Klingel-Akquise“ – kommt keiner dazu. „Stirbt die Feuerwehr dort dann aus? Ich weiß nicht, wo die Reise hingeht.“ Die zugezogenen Großstädter nehmen wohl an, dass es eine Berufsfeuerwehr gibt, glaubt er. „Aber wir sind alles Ehrenamtliche. Wenn sich im Dorf keiner dafür einsetzt, kann bei Alarm keine Wehr im Dorf ausrücken. Dann dauert es länger, bis Hilfe kommt“, malt der Stadtwehrleiter schwarz.

Lesen Sie auch

Von Olaf Krenz