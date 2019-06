Rötha

Es war 22.45 Uhr am Mittwochabend, als der 50-jährige Halter des VW Tuareg den Wagen am Friedrich-Engels-Ring in Rötha abgestellt hatte. Er befand sich gerade im Haus, als er einen lauten Knall und daraufhin ein Zischen hörte. Vom Fenster aus sah er einen Reifen an seinem Fahrzeug brennen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr Rötha löschten das brennende Auto

Zusammen mit seiner Freundin rannte er nach draußen und versuchte mit einem Feuerlöscher den Brand einzudämmen. Die Insassen eines sich zufällig nähernden Pkw versuchten zu helfen, den Brand zu löschen.

In der Zwischenzeit hatten Nachbarn die Rettungsleitstelle informiert. Fünf Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Rötha waren mit einem Löschfahrzeug schnell vor Ort und löschten das brennende Auto. Verletzt wurde niemand. Das Fahrzeug wurde stark beschädigt und anschließend zu weiteren Untersuchungen abgeschleppt und sichergestellt.

Die Tendenz sowie erste Befragungen und Ermittlungen vor Ort deuten auf eine eventuelle Brandstiftung hin, teilte die Polizeidirektion Leipzig mit. Die Brandursachenermittler nahmen im Laufe des Donnerstags ihre Arbeit auf. Der Schaden beläuft sich auf etwa 28.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Von thl