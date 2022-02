Böhlen

Wie weiter beim Neubau der Turnhalle und beim Anbau an das Rathaus in Böhlen? Die Antworten darauf liefert der Stadtrat, der sich am kommenden Donnerstag, 24. Februar, gleich mit mehreren Auftragsvergaben beschäftigt und vermutlich auch grünes Licht dafür gibt.

Beim ersteren Thema deuten die Zuschlagserteilungen bereits darauf hin, dass die Bauarbeiten mittlerweile weit fortgeschritten sind und einer baldigen Eröffnung der neuen Zweifelderhalle vielleicht nicht mehr viel im Wege steht. So muss der Stadtrat beispielsweise Schließsysteme, Beschilderung und die Gebäudereinigung beschließen.

Auch neuer Solarpark in Böhlen wird debattiert

Auf der Agenda des Gremiums steht darüber hinaus auch eine weitere Lesung des Haushalts sowie der Bebauungsplan für den Solarpark auf dem Gelände der industriellen Asche-Absetzanlage in Böhlen. Auf einem Teilgrundstückstücks des Areals plant der Energiekonzern Leag die Errichtung eines solchen und will in das Vorhaben mehrere Millionen Euro investieren.

Die Sitzung des Stadtrates beginnt am 24. Februar um 18.30 Uhr im Großen Saal des Kulturhauses.

Von Julia Tonne