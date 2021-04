Turnhallenanbau steht: Groitzsch hofft auf drittes Sport-Projekt im Dorf

Groitzsch/Kleinprießligk

Der Sportplatz ist ein paar Meter verlegt worden, hat einen neuen Rasen und neue Tore bekommen. Auch der Anbau an die Turnhalle ist mittlerweile fast fertig. Hier beginnt dieser Tage der Innenausbau. Nun plant die Stadt Groitzsch für die Sportanlagen in Kleinprießligk einen dritten Bauabschnitt. Und hofft erneut auf europäische Leader-Fördermittel.

Zweite Planung ohne Fremdgelände

Vor mehr als drei Jahren hatte die Kommune die Sanierung des Sportgeländes, das vom SV Germania Auligk genutzt wird, auf ihre Agenda gehoben. War aber zunächst an ihre Grenzen gestoßen. Denn der bisherige Anbau der Turnhalle – der 1991 in eine Sportgaststätte mit Küche umgewandelt worden war, schon lange leer steht und daher Umkleideräumen erhalten sollte – stand zum Teil auf Privatgelände. Und dessen Eigentümer hatte seine Zustimmung zum Vorhaben der Umnutzung versagt.

Weshalb sich die Stadt entschloss, den ursprünglichen Gaststättenbereich abzureißen und für den Umkleidekomplex, der eigentlich den Freiraum einnehmen sollte, einen neuen Anbau – komplett auf kommunalem Grundstück – zu errichten. Dafür war es nötig, auch den Fußballplatz einige Meter zu verlegen. Zumal der darüber hinaus „krumm und schief“ gewesen sei, wie der Groitzscher Bürgermeister Maik Kunze (CDU) betonte.

Leader-Förderung für Sportplatz und Anbau

„Mittlerweile ist der erste Bauabschnitt abgeschlossen“, sagt der Rathauschef. Heißt: Der Fußballplatz wurde verlegt, neu begrenzt, vor allem nach allen Seiten hin begradigt und bekam einen neuen Rasen. Mit rund 280 000 Euro schlug allein dieser Bauabschnitt zu Buche (inklusive Planung). Allerdings musste Groitzsch lediglich 80 000 Euro aus eigener Stadtkasse zahlen, der Großteil wurde mit Hilfe der Leader-Förderung gestemmt.

Deutlich teurer wird nun der neue Anbau an die Turnhalle. Laut Bauamtsleiter Dirk Schmidt kostet der rund 450 000 Euro. „Auch dafür bekommen wir Leader-Mittel in Höhe von 200 000 Euro“, sagt er. Bedeute aber: Der Rest müsse aus dem Groitzscher Haushalt finanziert werden. Dieser Tage beginnt der Innenausbau. Was vor allem die Sportler freuen dürfte: Die Umkleidekabinen kommen ins Erdgeschoss, „bislang waren sie oben untergebracht“. Schmidt rechnet mit der Fertigstellung des Anbaus im Sommer.

Stadt hofft auf bessere Ausstattung der Turnhalle

Und er hat – obwohl bisher nicht eingeplant – schon einen dritten Bauabschnitt im Blick. Was der Tatsache geschuldet ist, dass erneut Leader-Mittel ausgegeben werden. „Wir werden uns wieder bewerben und hoffen, dass wir noch einmal bedacht werden“, sagt Schmidt. Mit diesen Geldern könne dann auch in der Turnhalle das eine oder andere auf Vordermann gebracht werden. „Der Prallschutz innen müsste neu gemacht werden, wir brauchen eine neue Außentreppe, eine neue Heizung. Und auch der Schiedsrichter-Raum hat schon bessere Tage gesehen“, zählt der Bauamtsleiter die notwendigen Maßnahmen auf. Insgesamt rechnet er auch für dieses Teilprojekt mit Kosten von rund 250 000 Euro.

Von Julia Tonne