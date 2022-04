Überraschung in Borna: Unbekannter tritt zur Oberbürgermeisterwahl an

Borna

Bei der Oberbürgermeisterwahl am 12. Juni stehen fünf Kandidaten auf dem Stimmzettel. Das hat Sören Rossa, in der Stadtverwaltung für die Wahlen zuständig, nach der Beratung des zuständigen Wahlausschusses auf LVZ-Anfrage erklärt. Dabei gibt es eine Überraschung. Mit Thomas Siegmund tritt dabei ein Mann an, der in Borna unbekannt sein dürfte.

Fünf Kandidaten

Von den weiteren vier Kandidaten sind das Ansinnen beziehungsweise die Nominierung von ihren Parteien schon länger mitgeteilt worden. Neben der aktuellen Rathauschefin Simone Luedkte (Linke) gehören der AfD-Stadtrat Michael Krause sowie SPD-Ortsvereins- und Stadtratsfrakionschef Oliver Urban dazu. Außerdem tritt der ehemalige Stadtrat Sebastian Stieler (ehemals CDU und Freie Wähler Borna) an, der einen neuen Versuch nach 2015 startet.

Ehemaliger Zweitliga-Kicker

Stieler und Siegmund treten beide als Einzelbewerber an, die nicht von einer Partei mit Sitzen im Landtag aufgestellt wurden. Sie mussten deshalb, entsprechend der Bornaer Einwohnerzahl, mindestens 80 Unterstützungsunterschriften „sammeln“ – offiziell im Rathaus. Während Stieler exakt 100 bekam, sind es bei Siegmund 116.

Auch wenn der Kandidat Siegmund in Borna als unbekannt gelten darf, hat er doch einen eigenen Eintrag beim Online-Lexikon Wikipedia. Der Grund: Er war in der 2. Fußball-Bundesliga für die Stuttgarter Kickers und den SC Freiburg aktiv. Der Mann vom Jahrgang 1964 ist zudem als Geschäftsführer einer Sichtschutzfirma in Samerberg, einer Gemeinde im Landkreis Rosenheim in Bayern, eingetragen.

Wahl am 12. Juni

Die OBM-Wahl findet am 12. Juni statt. Sollte ein zweiter Wahlgang nötig werden, weil keiner der Bewerber 50 Prozent plus eine Stimme erreicht, wird der am 3. Juli durchgeführt.

Von Nikos Natsidis