In Borna sind am Montag weitere Vorbereitungen für die Aufnahme neuer Flüchtlinge aus der ukrainischen Partnerstadt Irpin getroffen worden. Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) hat die Bildung eines Krisenstabes und die Einrichtung eines Spendenkontos angekündigt. Fortgesetzt werden auch die Bemühungen, den Bornaer Feuerwehrmann Steve Meiling, seine Frau Anna und deren Sohn Sascha aus dem Kriegsgebiet herauszubringen.

Feuerwehrmann weiter im Krankenhaus

Meiling, der auf dem Weg zu seiner Frau Anna nach Kiew am Freitag beschossen und schwer verletzt worden war, befindet sich weiterhin im Krankenhaus in Borodjanka. Das bestätigten Anna Meiling über Facebook gegenüber der LVZ sowie Michael Thiedemann, Büroleiter des sächsischen FDP-Bundestagsabgeordneten Frank Müller-Rosentritt. Dieser hatte den Bornaer Brandschützer über den Auswärtigen Ausschuss des Bundestages, dessen Mitglied er ist, auf eine Liste des Ministeriums setzen lassen, auf der Namen von Deutschen stehen, die schnellstmöglich aus der Ukraine gebracht werden sollen.

Kontakt zu Steve Meiling

Thiedemann erklärte, es sei dem Auswärtigen Amt gelungen, Kontakt zu Steve Meiling zu bekommen. Allerdings lehne der einen Weitertransport wegen der Schwere seiner Verletzungen ab. Die Fahrt von Borodjanka zur Grenze nach Polen dauere derzeit etwa 60 Stunden. Meiling befindet sich nach wie vor im Krankenhaus, und es „ist zu hoffen, dass dafür auch der internationale Kodex gilt“, so Thiedemann weiter. Gemeint ist damit, dass Krankenhäuser in Kriegszeiten nicht zum Angriffsziel werden.

Anna Meiling: Ich gehe nicht ohne meinen Mann

Die Kiewerin Anna Meiling wartet zusammen mit ihrem 13-jährigen Sohn sowie ihrer Schwester und deren Kind darauf, Richtung Deutschland reisen zu können. Sie teilte mit: „Ich werde nicht ohne meinen Mann gehen.“ Sie habe mit ihm gesprochen. Bisher gebe es keine Möglichkeit, die ukrainische Hauptstadt zu verlassen.

Aufnahme von Flüchtlingen werden vorbereitet

In Borna sind unterdessen am Montag die Vorbereitungen für die weitere Aufnahme von Flüchtlingen aus Irpin weitergelaufen. Am Sonntag waren zwei Frauen und ein zwölfjähriger Junge im Hotel „Drei Rosen“ untergebracht worden, die Oberbürgermeisterin Luedtke und ihr Mann Holger privat von der polnischen Grenze abgeholt hatten. Jetzt gehe es darum, für die Einreise weiterer Bewohner der Partnerstadt gerüstet zu sein. Luedtke kündigte deshalb Gespräche mit den Bornaer Großvermietern an.

BWS stellt Wohnungen bereit

Jan Czinkewitz, Geschäftsführer der Bornaer Wohnbau- und Siedungsgesellschaft (BWS) verwies auf die insgesamt sieben Gästewohnungen seines Unternehmens, von denen derzeit eine vermietet ist. Die BWS könne etwa 25 Personen in Gästewohnungen beherbergen. Außerdem könne sie leere Wohnungen zur Verfügung stellen, die allerdings erst mit Möbeln und Haushaltgeräten ausgestattet werden müssten.

Oberbürgermeisterin: Spendenkonto nötig

Die Rathauschefin erklärte, dass es auch um die Einrichtung eines Spendenkontos gehe. Geld werde zudem benötigt, um die Kosten für die Fahrten von Privatleuten an die polnisch-ukrainische Grenze zu finanzieren.

Weitere Flüchtlinge unterwegs

Dort wird in absehbarer Zeit mit weiteren Flüchtlingen aus Irpin gerechnet. Konkret erwartet werden dort demnächst mehrere Frauen und fünf Kinder, von denen das jüngste noch ein Baby ist. Sie seien zu Fuß auf dem Weg zur Grenze. Die Frauen und Kinder waren in Irpin zwar mit ihren Männern gestartet, doch dürften diese das Land nicht verlassen.

Dass die Flüchtlinge die letzten Kilometer zur Grenze laufen müssen, hängt damit zusammen, dass eins der beiden Fahrzeuge kaputtgegangen war. Mit dem anderen versuchten die Männer, wieder nach Irpin zurückzukehren.

