Umbau Bahnhof Borna: Eidechsen müssen umziehen

Borna

Wenn ab kommendem Jahr der Bahnhof in Borna komplett umgebaut wird, geht es ordentlich zur Sache. Schweres Gerät rückt dann an, um Bahnsteige zu erneuern und zu verlängern und um eine Personenunterführung zu bauen. Doch bevor es so weit ist, sind filigrane Arbeiten notwendig. Und zwar dort, wo während der Bauarbeiten die Geräte gelagert, die Sanitäreinrichtungen geschaffen und die Planungsbüros eingerichtet werden.

Einige hundert Meter vom Bahnhof entfernt sind in diesen Wochen die beiden Bahnmitarbeiter Sandra Hahnwald und Thomas Weiß auf dem Boden kriechend unterwegs. Bewaffnet mit einem Fang-Eimer Marke Eigenbau und Schwämmen. Ihr Unterfangen: Zauneidechsen fangen und umsetzen. „Dort, wo wir jetzt nach den Tieren suchen, soll später die Baustelleneinrichtung entstehen“, erklärt Hahnwald. Zuvor sei es jedoch notwendig, die possierlichen Tierchen umzusiedeln.

Anzeige

Für Vergrämung reicht die Zeit nicht

Die neue Heimat ist in gewisser Weise allerdings die alte. „Wir setzen die Eidechsen, wenn wir sie gefangen haben, außerhalb des Baustellenareals wieder aus“, betont Weiß. Manchmal nur einige Meter weiter. Heißt: Wohnte Familie Eidechse bislang unter Stein 5, zieht sie nun um unter Stein 23.

Weitere LVZ+ Artikel

Dass Weiß und Hahnwald, beide tätig im Bereich Fahrwegdienst, mit dem Eimer unterwegs sind, ist der Tatsache geschuldet, dass eine Vergrämung (also das Vertreiben) hier nicht sinnvoll gewesen wäre. Dazu wäre es notwendig gewesen, die komplette Fläche mosaikförmig abzumähen, um den Tieren den bisherigen Lebensraum zu nehmen. „Für diese Variante haben wir aber nicht genug Zeit“, begründet Hahnwald. Weshalb sie nun zusammen mit ihrem Kollegen bei gutem Wetter ausrückt, um die Eidechsen zunächst mit dem Eimer zu fangen und sie dann wieder an geeigneter Stelle auszusetzen. Das ist zuweilen ein Geduldsspiel. Zumal die meisten Eidechsen nur schwer zu erkennen sind. „Von den 19 gefundenen Tieren waren nur zwei erwachsen, die anderen waren erst dieses Jahr geschlüpft und entsprechend winzig“, betont Weiß. Und selbst wenn die beiden ein Tierchen entdecken, heißt das noch lange nicht, dass sie es auch erwischen. „Die sind verdammt schnell.“

Suchbild:Wer findet die Eidechse? Quelle: Julia Tonne

Arbeiten am Bahnhof Borna beginnen im kommenden Frühjahr

Im Frühjahr kommenden Jahres sollen die Bauarbeiten am Bahnhof beginnen. „Zu diesem Zeitpunkt muss die Baustelleneinrichtung schon stehen“, verdeutlicht Jörg Bönisch, Pressesprecher der Bahn für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Bis zum Herbst 2022 soll der Bahnhof modernisiert und vor allem barrierefrei ausgebaut werden. Notwendig seien dafür die Erneuerung der Bahnsteige und der Bau einer neuen Personenunterführung mit Rampen.

Die Planungen sehen vor, den Hausbahnsteig 1 und die beiden Mittelbahnsteige 2 und 3 zu erneuern und auf 55 Zentimeter zu erhöhen. Dadurch werde nach Aussage von Bönisch ein stufenfreier Aus- und Einstieg in die Züge ermöglicht. Damit auch längere Züge in Borna halten könnten, werde zudem der Bahnsteig 2 verlängert. Seit Jahren bereits ist die Kritik groß, dass Reisende am Bahnhof mit zahlreichen Treppen konfrontiert sind. Vor allem für Menschen mit Handicap ist der jetzige Zustand ein riesiges Problem.

Ein Teil der Fläche ist bereits gepflastert. Dennoch verstecken sich zwischen den Platten Eidechsen. Quelle: Julia Tonne

Bahnhof-Umbau bringt elf Wochen Vollsperrung mit sich.

Für die künftige Barrierefreiheit sorgen darüber hinaus zwei Rampen, die einen bequemen Übergang zwischen Bahnsteig und Personenunterführung ermöglichen sollen. Der bisherige Tunnel werde durch einen Neubau ersetzt, allerdings nicht mehr auf Höhe des Empfangsgebäudes, sondern etwas versetzt. „Es wird auch nötig sein, die bestehenden Stationszugänge an die neue Bahnsteighöhe anzupassen“, erklärt Bönisch weiter. Zu guter Letzt erhalten die drei Bahnsteige neue Ausstattungen, also Bänke, einen Wetterschutz, Abfallbehälter und Vitrinen für die Reise-Informationen. Die Bahn investiert außerdem in neue Beleuchtungs- und Beschallungsanlagen.

Der Umbau und die Modernisierung des Bahnhofs schlagen mit insgesamt 16 Millionen Euro zu Buche. Für Bahnfahrer heißt das aber zugleich: „Elf Wochen Vollsperrung werden notwendig.“

Von Julia Tonne