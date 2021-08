Umbau von Bornas Goldenem Stern kommt der Stadt teuer zu stehen

Borna

 Bis November soll Klarheit darüber herrschen, warum die Sanierung des Goldenen Stern in Borna teurer wird als geplant. Das hat Bürgermeister Karsten Richter (CDU) angekündigt. Es müsse herausgefunden werden, warum die Arbeiten für die Sanierung des einstigen mittelalterlichen Gasthauses um 453 000 Euro teuer werden.

Kaputte Leitungen entdeckt

Mittel in dieser Höhe hatte der Stadtrat kürzlich bewilligt.So waren kaputte Trink-und Abwasserleitungen, Mängel im Bereich des Brandschutzes sowie stark verfettete Abluftleitungen entdeckt worden – alles Schäden, die zuvor nicht bekannt waren. „Schlimmer, als sie in den Planungen beschrieben wurden“, hatte Bürgermeister Richter dazu erklärt. Jetzt müsse „alles auf den Tisch kommen“. Dabei gehe erst in zweiter Linie darum, wer Schuld an der teuren Misere hat. Richter: „Wir müssen Rückschlüsse für die Zukunft ziehen.“

Schuldfrage muss geklärt werden

Dennoch wird es früher oder später um die Klärung der Schuldfrage gehen. Vermutlich letztlich vor Gericht, so wie es auch bei der Schwimmhalle in der Deutzener Straße der Fall ist. Dort waren im Rahmen einer Sanierung verschimmelte Fliesen aufgetaucht, die Mehrkosten von 118 000 Euro zur Folge hatten. Die Vor-Ort-Untersuchungen des gerichtlichen Gutachters hatten sich immer wieder verzögert.

Böse Überraschung auch in der Schwimmhalle

Die Stadt Borna hat in letzter Zeit ohnehin wenig Glück bei der Sanierung wichtiger Gebäude. Neben den bösen Überraschungen im Stern und in der Schwimmhalle waren auch die Schäden im Rathaus deutlich größer als angenommen. Bei den Arbeiten am Markt hatte sich herausgestellt, dass der Reparaturbedarf, etwa beim Brandschutz, erheblich größer ist. Mehrkosten hier: eine Viertelmillion Euro.

Von Nikos Natsidis