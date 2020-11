Umfrage zu Einkaufsladen und Schulanbau in Großdeuben: Manipulationen möglich

Böhlen

Einkaufsladen oder Erweiterung des Gymnasiums? Diese Frage sorgte in den vergangenen Wochen zunehmend für Streit im Böhlener Stadtteil Großdeuben und auch im Böhlener Stadtrat. Entzündet hatte sich die Debatte am geplanten Verkauf eines freien kommunalen Grundstücks. Zwei Interessenten mit gegensätzlichen Ideen hatten ihre jeweiligen Vorschläge vorgestellt.

Nun könnte wieder etwas mehr Ruhe einkehren – nicht nur in die Debatte, sondern auch in den Ort. Anwohner hatten unter dem Motto „Lebendiges Großdeuben“ mithilfe einer Online-Umfrage in Erfahrung bringen wollen, was sich denn die Großdeubener selbst für das Grundstück wünschen. Die Antwort fiel recht einvernehmlich aus: Die meisten Bewohner wünschen sich eine gleichzeitige Entwicklung von Gymnasium UND Einkaufsmöglichkeit.

800 Antworten nach drei Tagen

Fünf Fragen hatten Steffen Keilig und Marko Schoppe, Initiatoren der Gemeinschaft „Lebendiges Großdeuben“, formuliert, um mit diesen die Wichtigkeit von Einkaufsmöglichkeit und Erweiterung der Schule in Erfahrung zu bringen. Zudem erfragten sie die Gewichtung von weiteren Varianten für das Grundstück: Die Großdeubener konnten ankreuzen, ob sie sich beispielsweise einen Fleischer wünschen, eine Apotheke, eine Begegnungsstätte oder ob ihnen beim Einkaufsladen Bioprodukte wichtig sind.

Nach nur drei Tagen – so lange war die Online-Befragung in den Herbstferien frei geschaltet – waren 801 Rückmeldungen eingetrudelt. Wobei Keilig und Schoppe durchaus Abstriche machen mussten. So waren allein an einem Tag innerhalb von fünf Stunden 180 Rückmeldungen mit vollkommen identischen Antworten gekommen. „Selbst die Kreuze waren gleich gesetzt“, sagt Schoppe. In allen Fällen seien Einkaufsladen mit Bio-Produkten und das Gymnasium für sehr wichtig erachtet worden.

Manipulationen sind nicht ausgeschlossen

Obwohl die Umfrage so gestaltet war, dass jeder nur einmal teilnehmen konnte, gehen Schoppe und Keilig daher davon aus, dass es durchaus zu Manipulationen gekommen ist. „Deshalb haben wir zum Beispiel alle Rückmeldungen rausgefiltert, deren Beantwortung nicht länger als eine Minute gedauert hat“, erklären die beiden. Denn wer sich tatsächlich die Zeit genommen hätte, um alles zu lesen, brauchte deutlich länger als eine Minute. „Schade ist es, dass ein demokratisches Mittel so torpediert wird“, macht Schoppe deutlich.

Dennoch: Trotz der Filterung blieb ein Ergebnis offensichtlich: Eine gleichzeitige Entwicklung von Einkaufsladen und Gymnasium erachteten die meisten Großdeubener als sehr wichtig. Dass im Geschäft aber hauptsächlich Bio-Produkte angeboten werden, spielte in den meisten Antworten lediglich eine untergeordnete Rolle.

Initiative will Ergebnisse der Umfrage den Stadträten präsentieren

Die Ergebnisse der Befragung wollen Keilig und Schoppe am kommenden Donnerstag, 26. November, den Stadträten in der Stadtratssitzung während der Bürgerfragestunde präsentieren. Die öffentliche Sitzung beginnt 18.30 Uhr im Kleinen Saal des Kulturhauses.

Die beiden Initiatoren der Umfrage erhoffen sich einen nunmehr „sauberen Dialog“ bei dem Grundstücksthema. „Wir müssen zugleich wieder etwas Zug reinkriegen und eine zeitnahe Entwicklung realisieren“, betont Keilig. Und die Stadt Böhlen solle durchaus auch die alte Turnhalle in ihre Überlegungen mit einbeziehen. „Vieles ist möglich, hilfreich ist wahrscheinlich wirklich ein Vorschlag eines Architekten, Schule und Einkaufsladen zu kombinieren.“

Von Julia Tonne